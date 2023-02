Acht Nederlanders als vermist opgegeven in aardbevingsgebied in Turkije

Een reddingsoperatie bij een ingestort gebouw in Iskenderun. Beeld ANP/EPA

Eerder op de dag meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken nog zes vermisten. ‘We maken ons ernstig zorgen over hun situatie en doen wat we kunnen om zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen voor hun familie en vrienden,’ schrijft Buitenlandse Zaken op de website.

Er is nog geen bevestiging van de Turkse autoriteiten van Nederlandse doden of gewonden. Het ministerie staat naar eigen zeggen in voortdurend en actief contact met de Turkse autoriteiten ter plaatse. ‘Door de situatie in het gebied kan het helaas nog een tijd duren voordat er voor iedereen duidelijkheid is.’

Turkije en Syrië zijn in de nacht van zondag op maandag getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,8 op de schaal van Richter. Veel gebouwen zijn ingestort en er zijn in beide landen op dit moment ruim 5000 doden gemeld.

Het Nederlandse reddingswerkersteam Urban Search And Rescue (Usar) is dinsdag aangekomen in het aardbevingsgebied in Turkije om mensen te lokaliseren en te redden vanonder het puin.