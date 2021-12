‘Aardig jochie’ Salah Abdeslam werd een terrorist die betrokken was bij het bloedbad in de Bataclan

Salah Abdeslam bij zijn arrestatie in maart 2016 in Brussel. Beeld AP

Terrorist Salah Abdeslam (32) had een vriendin. Ze heette Yasmina en ze kenden elkaar al vanaf hun 15de. In de rechtbank in Parijs werd een foto van hun verloving getoond. Dat was in 2010 in België. Ze woonden daar toen. Abdeslam straalde op de foto. Hij had Yasmina’s hand vast, droeg een net zwart pak en een zijden stropdas.

Dat was even slikken in de rechtszaal. Daar zaten overlevenden en nabestaanden van de aanslagen in Parijs. Hun geliefden waren in koelen bloede vermoord en dader Abdeslam verscheen nu op het scherm als de vrolijke verloofde. Belgische politiemensen verhoorden Yasmina later, vertelden ze aan de rechter in Parijs. “We zijn heel lang samen geweest,” zei Yasmina daarbij over Abdeslam. “Hij was nogal een feestbeest. Hij ging uit, dronk alcohol en rookte joints.”

Schooltijd

Ook dat was even slikken, in de rechtszaal: de geradicaliseerde moslim was in zijn jonge jaren dus een losbandige kroegtijger. Eerder had Abdeslam al zelf in de rechtbank verteld over zijn jeugd, zijn zusje en zijn broers, en over zijn schooltijd. Hij was ‘een goede leerling’ geweest, vertelde hij.

Oftewel: één van de daders van de aanslagen op 13 november 2015, die aan 130 mensen het leven kostten, was ook maar een mens. “Hij probeert zichzelf te presenteren als een aardig jochie,” zegt advocaat Gérard Chemla, die overlevenden en nabestaanden bijstaat. “Hij wil sympathiek overkomen. Alsof hij even zijn terroristenkostuum uit kan doen om zijn zogenaamd menselijke kant te laten zien. Maar vergeet niet dat hij aan het begin van het proces zei dat hij een soldaat van IS was.”

Ook advocate Samia Maktouf, al maanden aanwezig in de rechtszaal, zegt dat Abdeslam verwarring wil zaaien over zijn persoonlijkheid. “Het zal best zo zijn dat Abdeslam vroeger een leuk joch was. Maar datzelfde kind is later een crimineel geworden en daarna een terrorist. En voor dat laatste staat hij hier terecht.”

Radicalisering

Na zijn verloving radicaliseerde Abdeslam. In 2014 kwam er bij de Belgische politie een eerste melding binnen over hem en zijn broer Brahim. “Ze wilden iets onherstelbaars aanrichten en naar Syrië gaan,” stond in een vertrouwelijk rapport. In januari 2015 kwam er een nieuwe melding over de radicalisering van de broers. Brahim vertrok naar Turkije. Een maand later haalde Salah zijn broer weer op, op Schiphol. In augustus 2015 werd Salah Abdeslam zelf gesignaleerd aan de Griekse grens. In oktober 2015 plaatste hij een vlag van terreurbeweging IS op sociale media. En al die tijd werd nergens groot alarm geslagen.

Rechtbanktekening van Abdeslam. Beeld AFP

Zelfs vriendin Yasmina zag het drama niet aankomen, zei ze. Op 10 november 2015 stapte ze met Abdeslam in de auto. Het was drie dagen voor de aanslagen in Parijs. “Hij huilde. Ik dacht dat het was omdat hij had besloten om naar Syrië te gaan.” Dat was het niet. Salah Abdeslam bleek al druk in de weer met anderen om de laatste voorbereidingen te treffen voor de zelfmoordaanslagen in Parijs.

Over dat laatste puzzelstukje, de dagen vóór de aanslagen en de aanslagen zelf, wordt Abdeslam pas in januari verhoord door de rechter. Dan moet duidelijk worden wát hij exact heeft gedaan, in opdracht van wie, en op welke manier.

‘Onduidelijkheid’

Is hij de gevaarlijke geradicaliseerde terrorist? Of is hij het jongetje met goede schoolresultaten dat met de verkeerde mensen in aanraking kwam? “Abdeslam creëert daar bewust onduidelijkheid over, hij speelt een pervers spel,” zegt advocaat Chemla.

Bij dat spel hoort ongetwijfeld ook dat de verdachte de afgelopen dagen weigerde te verschijnen in de rechtbank. De afgelopen maanden was hij er wel, ook toen honderden overlevenden en nabestaanden het woord gekregen.

“Ik zat erbij, ik zat tegenover Abdeslam,” zegt advocate Maktouf. “Mensen deden hun verhaal, over wat er die 13de november gebeurde, hoe hun geliefden werden dood geschoten. Dat vertelden ze met tranen op hun gezicht en met pijn in hun hart. Abdeslam toonde geen enkele vorm van empathie. Hij betuigde geen spijt. Niets.”