Aardbeving in Californië met een kracht van 6,4

BREAKING NEWS: Damage reported in Ridgecrest, California following massive 6.4 magnitude #earthquake pic.twitter.com/K3VnkEw2Ax BNL NEWS🇺🇸

Het epicentrum lag in de buurt van Searles Valley, enkele honderden kilometers ten noordoosten van Los Angeles. Dat heeft het Amerikaanse seismologisch instituut USGS bekendgemaakt.

De schok is gevoeld van Los Angeles tot Las Vegas. Volgens de lokale media was het de krachtigste schok in deze streek in jaren. In 1994 werd de stad Northridge getroffen door een beving van 6,6, met tientallen doden tot gevolg en miljarden dollars schade. Die magnitude werd in eerste instantie ook doorgegeven voor de aardbeving van donderdag, maar in een veel minder dichtbevolkte regio. Na de zwaarste klap volgde nog een reeks naschokken.

Er zijn nog geen berichten over slachtoffers. In Ridgecrest werden de reddingsdiensten verscheidene keren gebeld voor medische assistentie of om brand te komen blussen. San Bernardino meldde enige schade aan gebouwen en wegen, maar voor zover bekend vielen ook daar geen zwaargewonden.