Aantal nieuwe coronabesmettingen opnieuw gestegen

Beeld ANP

Het aantal nieuwe positieve testen lag donderdag op 5725, maar hierin werden ongeveer duizend gevallen meegenomen van woensdag. De GGD had die dag te maken met een storing.

Het aantal meldingen van sterfgevallen door corona steeg tussen donderdagochtend en vrijdagochtend met 51. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen de afgelopen 24 uur zijn overleden. Zulke informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven. donderdag werden 75 sterfgevallen geregistreerd.

Er liggen op dit moment 1961 coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen, dat zijn er 69 minder dan donderdag. Hiervan liggen er 1414 op de reguliere afdeling. Op de intensive cares liggen 547 mensen met corona; 8 minder dan de dag ervoor. Het is voor het eerst sinds 21 oktober dat het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen onder de grens van 2000 uitkomt.

Amsterdam

Bij de GGD Amsterdam werden in 24 uur 393 nieuwe besmettingen gemeld. Regio Rotterdam is de gemeente met de meeste besmettingen in 24 uur. Daar werden 642 positieve tests geteld.

Dalende trend

De dagcijfers zijn niet het belangrijkst voor het bestrijden van de pandemie. Weekcijfers zeggen meer over de trend, zo benadrukte een woordvoerder van het RIVM eerder deze week. Die trend is al een paar weken dalend, als gevolg van de aangescherpte maatregelen die het kabinet heeft doorgevoerd.