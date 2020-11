Aanslag in Wenen, dader had radicaal-islamitisch motief

De Weense politie is door de hele stad aanwezig. Beeld AFP

Er is nog veel onduidelijkheid over het totale aantal daders en hun identiteit. Eén dader kon worden uitgeschakeld. Hij had banden met Islamitische Staat, liet minister Karl Nehammer (Binnenlandse Zaken) weten.

Minister Nehammer stelde dat de daders als doel hadden om de democratie in Oostenrijk te verzwakken. “Maar dat laten wij ons in geen geval en op geen wijze gebeuren,” zei de minister dinsdagochtend om 06.00 uur tijdens een persconferentie tegen de Oostenrijkse omroep ORF. Bondskanselier Sebastian Kurz zegt dat de aanslag ‘zeer goed is voorbereid’.

Nehammer herhaalde de oproep die hij maandagavond deed aan Oostenrijkers om binnen te blijven terwijl de klopjacht op verdere daders loopt. Inwoners van Wenen moeten het centrum van de hoofdstad mijden. Dinsdag is er geen schoolplicht.

Synagoge

Volgens een woordvoerder van het ministerie waren de plekken waar is geschoten allemaal in de buurt van de Seitenstettengasse, waar de synagoge staat. In Wenen was het vanwege het mooie weer en een naderende avondklok extra druk op straat. Veel mensen genoten nog van een terrasje of gingen nog een laatste keer uit eten. Vanaf dinsdag gaat een avondklok in vanaf 20.00 uur in verband met de opleving van het coronavirus.

Volgens een verslaggever van de omroep ORF zijn zeker vijftien gewonden behandeld in ziekenhuizen. Meerdere mensen zijn zwaargewond geraakt. Onder de gewonden is ook een agent.

Premier Mark Rutte heeft maandagavond zijn medeleven getoond met de slachtoffers. Hij sprak van ‘een verschrikkelijke aanslag’. ‘Namens Nederland heb ik Sebastian Kurz zojuist onze onvoorwaardelijke steun betuigd met de slachtoffers, hun families en de Oostenrijkse regering bij het verwerken van deze afschuwelijke daad,’ aldus de premier op Twitter.