Aanklager wil zoon president Biden vervolgen voor overtreden wapenwet

Hunter Biden Beeld REUTERS

Toen Hunter Biden in 2018 een vuurwapen kocht, vertelde hij daarbij niet dat hij verslaafd was aan cocaïne. Daardoor was de aankoop een misdrijf. Daarnaast wordt hij verdacht van belastingontduiking: hij zou in 2017 en 2018 niet al zijn inkomstenbelasting hebben betaald.

Hunter Biden sloot eerder een deal om vervolging te voorkomen, maar die bleek toch niet stand te houden. Speciaal aanklager David Weiss, die vorige maand werd aangesteld door de minister van Justitie om onderzoek te doen naar Biden, zegt nu dat hij voor het einde van de maand met een aanklacht wil komen in de belasting- en vuurwapenzaak.

