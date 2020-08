Aanklager: Trump mogelijk verdacht van bank- en verzekeringsfraude

De Amerikaanse president Donald Trump tijdens een persconferentie maandag in het Witte Huis. Beeld EPA

Volgens openbaar aanklager Cyrus Vance gaat het om ‘mogelijk grootschalig en langdurig crimineel gedrag’ bij het bedrijf, de Trump Organization.

Uit documenten die maandag bij de rechtbank in New York zijn ingediend, blijkt dat Vance vindt dat er ‘openbare beschuldigingen zijn van mogelijke criminele activiteiten, met mogelijk ook bank- verzekeringsfraude’ bij Trumps bedrijf, die ‘een periode van tien jaar omvatten’.

In de documenten worden ook diverse krantenartikelen geciteerd, onder meer uit The Washington Post. Volgens die krant zou Trump de gewoonte hebben om financiële gegevens aan zakenpartners en banken rooskleuriger voor te stellen dan ze in werkelijkheid waren. Ook zou hij de het mogelijke rendement van financiële projecten hoger voorstellen.

Een ander artikel gaat over Trumps voormalige advocaat Michael Cohen. Hij verkaarde vorig jaar in een hoorzitting in het Amerikaanse Congres dat Trump de waarde van zijn bezittingen hoger voorstelde dan in werkelijkheid als het hem uitkwam en juist lager om minder belasting te betalen. Cohen noemde zijn voormalige baas ‘een oplichter’ en ‘een bedrieger’. Trump schreef daarop via twitter dat Cohen ‘een rat is’, die ‘liegt om een lagere straf te krijgen’.

Cohen zit momenteel onder huisarrest de laatste twee jaar van een driejarige celstraf wegens het overtreden van de regels voor campagnefinanciering, liegen tegen het Congres en belastingfraude.

Grand jury

Vance suggereert dat de verdenkingen tegen Trump en zijn bedrijf mede ten grondslag liggen aan het opeisen van de belastingaangiftes van Trump door een zogeheten grand jury. Dat is een jury van burgers die in het Amerikaanse strafrecht bevoegd is om gerechtelijke procedures te voeren, mogelijk crimineel gedrag te onderzoeken en te bepalen of strafrechtelijke vervolging moet worden ingesteld.

Aanklager Vance wil Trumps persoonlijke belastingaangiftes en die van de Trump Organization van de laatste acht jaar op tafel hebben. De president verzet zich daartegen. Het opeisen van de belastingaangiftes gaat volgens Trumps advocaten te ver en zou ‘te kwader trouw’ zijn. Het Hooggerechtshof oordeelde begin juli dat Trump, als president, niet vrijgesteld is van de verplichting om op verzoek bewijs te leveren in strafprocedures.

Trumps verweer berust volgens Vance ‘op de foutieve veronderstelling dat het onderzoek slechts om betalingen van zwijggeld gaat’. Daarmee verwijst hij naar Cohen. Hij bekende in 2018 dat hij in 2016 namens Trump zwijggeld betaalde aan pornoactrice Stormy Daniels, in ruil om niets te vertellen over haar vermeende seksuele contacten met de getrouwde Trump. Daarmee handelde Cohen in strijd met de wetgeving omtrent verkiezingen.

‘Heksenjacht'

De woordvoerder van Vance wil geen commentaar geven op de gerechtelijke documenten. Wat door een grand jury wordt besproken, is strikt geheim.

Trump reageerde maandag wel, door te zeggen dat de ingediende documenten onderdeel zijn van een ‘heksenjacht’ op hem. “Democraten-gedoe. Ze faalden met Mueller. Ze faalden met alles. Ze faalden in het Congres. Dit gaat al drieënhalf, vier jaar door,” aldus de president op een persconferentie, daarmee verwijzend naar het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller naar de vermeende Russische inmenging in de verkiezingen van 2016.