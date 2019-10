Aanklager Oekraïne gaat Joe Biden opnieuw onderzoeken

Ruslan Ryaboshapka. Beeld EPA

Niet alleen die specifieke zaak wordt heropend. Openbaar aanklager Ruslan Ryaboshapka kondigde vrijdag aan dat hij zijn licht zal laten schijnen over in totaal vijftien oude strafonderzoeken van zijn voorgangers. Het onderzoek naar het gasbedrijf Burisma Holdings, waar Hunter Biden tot eerder dit jaar in het bestuur zat, is daar onderdeel van.

De vraag dient zich aan of de openbaar aanklager deze zaken nu heropent als gevolg van het omstreden gesprek tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Oekraïense collega Volodomir Zelenski. Dat telefoongesprek, dat plaatsvond op 25 juli, is de aanleiding geweest voor het huidige onderzoek naar de afzetting van de Amerikaanse president.

Trump vroeg in het telefoongesprek in totaal acht keer aan Zelenski of die niet zijn Justitiedepartement kon laten kijken naar de afgesloten zaak tegen Hunter Biden, zo bleek vorige week uit het vrijgegeven transcript van het gesprek.

Volgens Ryaboshapka heeft niemand, niet uit het binnenland noch uit het buitenland, hem tot zijn beslissing gedwongen. Tegen journalisten zei hij vrijdag: “Strafvervolging staat vrij van politiek. We controleren alle zaken, dus ook die al eerder zijn onderzocht door onze voorgangers.”

In eerdere onderzoeken naar het Oekraïense gasbedrijf werd geen bewijs van corruptie door Biden en zijn zoon gevonden.