Aanklager Benjamin Ferencz (1920-2023) legde nazi-misdaden vast, maar wraak was niet zijn doel

Benjamin Ferencz, de laatste nog levende aanklager in het Neurenbergproces, is overleden. Hij zag geweld nooit als oplossing van conflicten. ‘De verheerlijking van oorlog moet worden vervangen door de verheerlijking van vrede.’

Direct na de Tweede Wereldoorlog deed Benjamin Ferencz onderzoek in concentratiekampen naar oorlogsmisdaden. Hij was aanklager bij de Neurenbergse processen tegen kopstukken van het naziregime en andere betrokkenen, die werden gehouden vanaf november 1945 en duurden tot 1948. Hij bleef hierdoor zijn leven lang een onvermoeibare voorvechter van internationale tribunalen.

Zaterdag overleed Ferencz in Florida, op 103-jarige leeftijd.

Benjamin Ferencz werd in 1920 geboren in een Joods gezin in Transsylvanië, maar verhuisde voor zijn eerste jaar met zijn ouders naar de Verenigde Staten, waar hij in de armoedige criminele New Yorkse wijk Hell's Kitchen opgroeide in een kelderwoning. Uiteindelijk bracht een beurs hem naar Harvard Law School, waar hij rechten studeerde.

Als jonge twintiger vocht hij tijdens de Tweede Wereldoorlog in het Amerikaanse leger tegen de Duitsers. In 1944 landde hij op de Normandische kust. Niet lang daarna kreeg hij de opdracht van de Amerikaanse generaal George Patton naar bevrijdde concentratiekampen te gaan om te documenteren wat daar was gebeurd, opdat strafvervolging zou kunnen worden ingesteld.

Vel over been

Zijn eerste kamp werd Buchenwald. ‘Overal lijken,’ zo beschreef hij zijn ervaring, ‘crematoria die nog werkten, mensen vel over been, die in het vuilnis op zoek waren naar een stukje brood, met iedere ziekte die je maar kunt bedenken.’

Ferencz ging van kamp tot kamp. ‘Het ene was nog erger dan het andere. Ik moest doen of het fictie was om me door de verschrikkingen heen te werken. Doen alsof ik op een set in Hollywood was. Het enige wat ik kon denken was: ga naar binnen, verzamel de bewijzen die je nodig hebt en maak dat je wegkomt.’

Steeds weer legde hij beslag op de de kampadministratie, de fundamentele documentatie van wat er in de kampen was gebeurd. ‘De Duitsers werkten zeer systematisch. Ze hadden de namen van de gevangenen, waar ze vandaan kwamen, wanneer ze waren aangekomen. Dat was een goed begin van mijn werk. Op basis van die informatie schreef ik een rapport.’

Amper 27 jaar was Ferencz toen hij in 1947 aantrad als aanklager in Neurenberg in wat wel ‘de grootste moordzaak in de geschiedenis’ is ­genoemd: het zogenoemde Einsatzgruppenproces. Er stonden 22 SS’ers terecht die betrokken waren geweest bij de moord op meer dan een miljoen mensen, vooral Joden en Roma.

Weldenkende mensen

Ferencz: ‘In mijn openingsrede heb ik toen gezegd: wraak is niet ons doel, en we streven evenmin naar alleen een rechtvaardige vergelding. We vragen deze rechtbank om het internationale recht van de mens te bevestigen om ongeacht ras of geloof in vrede en waardigheid te mogen leven.’

Alle beklaagden werden schuldig bevonden en dertien van hen kregen de doodstraf. ‘Ze hadden meer dan een miljoen mensen in koelen bloede vermoord, inclusief duizenden kinderen. Ik wilde begrijpen hoe het kan dat weldenkende en goed opgeleide mensen deze vreselijke misdaden konden tolereren of zelf begaan.’

In zijn boek Negen lessen voor een bijzonder leven blikte Ferencz terug. Zijn wijze raad: ‘Laat nooit iemand je zeggen dat hij bereid is te sterven voor zijn land. Dat is dwaasheid. Je wilt léven voor je land.’

Zijn verdere, lange leven stond in het teken van internationaal recht. Ferencz ijverde in de decennia na de Neurenbergse processen voor erkenning van internationaal humanitair strafrecht. Dat instituties zoals het Internationale Strafhof in Den Haag er na 1990 zijn gekomen, is mede zijn werk geweest.

Prins Willem-Alexander

In 2009 kreeg Ferencz van toen nog prins Willem-Alexander in Den Haag de Erasmusprijs overhandigd voor zijn bijdrage aan de internationale vervolging en berechting van oorlogsmisdadigers. “Recht is altijd beter dan oorlog,” zei Ferencz destijds. “Geen enkel internationaal dispuut rechtvaardigt het gebruik van geweld. De verheerlijking van oorlog moet worden vervangen door de verheerlijking van vrede.”

De eeuwenlange bewieroking van oorlog bleef hij bestrijden. Hij zag bij conflicten tussen landen, maar ook bij burgeroorlogen, bemiddeling of de gang naar een rechtbank als enige mogelijke oplossingen. Dat probeerde hij zijn leven lang over te brengen aan vooral jonge mensen.

“Iedereen kan iets doen, praat erover met je vrienden, je familie, je leraren, je buren,” stelde hij. “Bepleit het oplossen van conflicten op geweldloze wijze. Dat is alleen maar rationeel, zeker als je kijkt naar de miljarden dollars die worden besteed aan de modernisering van wapens in plaats van dat we dat geld gebruiken om mensen te ­helpen. Dat is toch idioot! Ik verbaas me dat jonge mensen het niet uitschreeuwen: wacht even, betaal mijn opleiding, spendeer dat geld aan medische hulp voor mijn grootouders. Als je niets beters weet dan meer geld uitgeven aan manieren om mensen te doden, dan is er echt iets mis.”