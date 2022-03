Aanhoudingen in Rusland bij protesten tegen oorlog in Oekraïne

Ook op de Dam in Amsterdam werd zondag geprotesteerd tegen de oorlog in Oekraïne. Beeld ANP

In Sint-Petersburg, Poetins thuisbasis, zouden 750 mensen zijn opgepakt, en nog eens 1060 elders.

Volgens burgerrechtenorganisatie OVD-Info is het aantal arrestaties veel hoger. Verspreid over 59 steden zouden zondag 4866 mensen zijn opgepakt. Sinds de Russische invasie op 24 februari zijn volgens OVD-Info 10.944 mensen aangehouden tijdens anti-oorlogsdemonstraties.

Oproep Navalny

De demonstranten gaven dit weekend gehoor aan de oproep van de Russische oppositieleider Aleksej Navalny, die in een strafkamp is vastgezet. ‘Laat de wereld zien dat Russen geen oorlog willen. Kom naar de pleinen in Berlijn, New York, Amsterdam of Melbourne, waar dan ook. We zijn verantwoordelijk voor de toekomst van Rusland,’ berichtte Navalny vrijdag via sociale media. ‘Door Poetin staat Rusland nu voor veel mensen gelijk aan oorlog. Dat is niet juist: het was Poetin die Oekraïne aanviel, niet Rusland.’

De Oekraïense president Volodimir Zelenski sloot zich bij de oproep van Navalny aan. “Voor jullie is dit niet alleen een worsteling voor vrede in Oekraïne, dit is een strijd voor jullie land,” zei Zelenski in een televisietoespraak, waarin hij de Russen rechtstreeks in hun eigen taal toesprak. “Als je nu stil blijft, zal later alleen jouw armoede voor je spreken en alleen onderdrukking zal dan antwoorden.”

Behalve in Amsterdam waren dit weekend ook demonstraties in Rotterdam, Den Haag en Roermond.