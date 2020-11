Aanhangers Trump beloven hoge beloningen voor bewijs kiesfraude

Beeld EPA

Hoewel Trump volhoudt dat sprake was van ernstige misstanden bij de verkiezingen, is daar voor zover bekend nog altijd geen bewijs voor geleverd. Zijn aanhangers trekken nu de portefeuille om potentiële klokkenluiders aan te moedigen zich te melden. Een Republikeinse topbestuurder van de staat Texas stelt zelfs een miljoen dollar (zo’n 850.000 euro) beschikbaar.

Tipgevers

Deze luitenant-gouverneur Dan Patrick zegt in een verklaring dat mensen met bruikbare informatie die moeten overdragen aan de lokale politie. “Iedereen die met informatie komt die leidt tot een arrestatie en veroordeling wegens verkiezingsfraude, zal minimaal 25.000 dollar ontvangen,” belooft de Republikein.

Een belangrijke fondsenwerver van Trump, Bill White, zegt in de krant The Washington Examiner dat hij eveneens een miljoen dollar heeft opgehaald. Daarmee kunnen tipgevers worden betaald die met informatie komen over misstanden. Hij richt met compagnons een groep op met de naam Concerned People for Election Integrity: Bezorgde Mensen voor de Integriteit van Verkiezingen. Daar kunnen mensen met bewijs aankloppen.

De omstreden organisatie Project Veritas, die met undercoveracties corruptie bij media en instituties wil aantonen, heeft 25.000 dollar op tafel gelegd voor tips over onregelmatigheden in Pennsylvania. Die staat ging volgens Amerikaanse media naar de Democraat Joe Biden, die daardoor genoeg kiesmannen achter zich had om de verkiezingen te winnen.

Beschuldigingen

Ook de krant The New York Times ging op onderzoek uit en zocht contact met de autoriteiten in tientallen Amerikaanse staten om te vragen naar onregelmatigheden. Niemand maakte melding van ernstige misstanden die gevolgen kunnen hebben voor de uitkomst van de verkiezingen. Wel waren er meldingen van technische problemen en een paar voorbeelden van kiezers die dubbel hadden gestemd.

Republikeinen zijn het ook onderling niet eens over de vraag hoe serieus de beschuldigingen van Trump genomen moeten worden. ‘Ik heb u gesteund, meneer de president,’ twitterde de Republikein Corey Stapleton, de minister van Binnenlandse Zaken van Montana. Hij schreef dat Trump ‘ongelofelijke prestaties’ heeft geboekt, maar dat die tijd nu voorbij is. ‘Bijt op uw lip en feliciteer Joe Biden.’