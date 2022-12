Aandelen, vastgoed en crypto: 2022 was op alle terreinen een rampzalig beursjaar

Van het Damrak tot op Wall Street: overal was het een wild beursjaar. Beeld ANP / EPA

Corné van Zeijl, fondsbeheerder bij vermogensbeheerder Actiam, vat het beursjaar als volgt samen: “Vastgoed heel erg, obligaties keihard en aandelen hard onderuit. En dan spreken we nog niet over cryptomunten. 2022 is gewoon een heel slecht beursjaar geweest.”

De rit van de AEX, de index van de 25 grootste beursfondsen in Amsterdam, laat mooi zien hoe wild het beursjaar was. Aan het begin van het jaar stond de index op 803 punten. Een maand na de invasie van Rusland in Oekraïne was de index gezakt tot 656, om verder door te zakken tot 630 in oktober. En daarna klom de index weer tot boven de 700.

Stijgers zijn met een lantaarntje te zoeken. Eigenlijk alleen energie-aandelen zoals Shell hebben het goed gedaan. De techaandelen daarentegen waren een belangrijke oorzaak van de verliezen. In 2021 waren aandelen ASML, Tesla of Amazon niet aan te slepen. Dit jaar volgde de afrekening. ASML ging bijvoorbeeld met ruim 20 procent omlaag dit jaar. “De grootste Amerikaanse techbedrijven waren begin dit jaar 10 biljoen dollar waard, nu nog maar 6,5 biljoen,” illustreert Peter Siks de teloorgang van de voormalige beurslievelingen. Siks is beleggerstrainer bij Saxo Bank, die eerder BinckBank overnam.

Desondanks zijn de techaandelen in trek bij particuliere beleggers, zag Siks. “Tesla blijft een van de populairste aandelen.” Die particuliere belegger kreeg het flink voor de kiezen, maar is niet massaal naar de uitgang gerend, ziet Siks. “De meesten zijn stil blijven zitten en hebben nog wat bijgekocht. Beleggers die al voor 2022 zijn ingestapt hebben nog steeds een buffer.”

Pensioenfondsen en verzekeraars

Niet alleen particuliere beleggers leden verlies. Ook de institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen en verzekeraars, zagen hun beleggingen in waarde dalen. De gestegen rente is de belangrijkste reden dat de financiële waarden onderuitgingen dit jaar. “De rente is drieënhalf jaar negatief geweest,” aldus Van Zeijl. “Nu is die terug op een gezond niveau, alleen op een slecht moment.”

Door de oorlog in Oekraïne gingen de prijzen voor energie en voedsel door het dak. De inflatie liep op tot ruim boven de 10 procent. En om dat inflatiemonster te beteugelen verhoogden de centrale banken wereldwijd de rente.

Een hoge rente is slecht nieuws voor aandelen, want dan wordt beleggen in obligaties aantrekkelijker. “Ook vastgoed is erg gevoelig voor de rente. Daarom daalden aandelen in vastgoedfondsen. In Europa zijn die 56 procent in waarde gedaald dit jaar,” verklaart Van Zeijl.

Obligaties

Een hogere rente betekent ook een lagere koers voor obligaties. Dat was de reden dat ook beleggingen in obligaties minder waard werden. Maar inmiddels staan obligaties weer in de belangstelling. “Het scheelt natuurlijk of je een half procent rente moet betalen, of dat je 2,5 procent rente krijgt,” aldus Van Zeijl.

Het hardst kregen beleggers in cryptovaluta’s het te verduren. De koers van de bitcoin ging dit jaar met bijna twee derde naar beneden tot 15.000 euro. Ook andere munten zagen hun waarde kelderen of gingen zelfs helemaal onderuit. De totale cryptomarkt zag de waarde dalen van 3000 naar 1000 miljard euro. Beleggers zagen dus twee derde van hun inleg verdampen.

Desondanks zijn cryptovaluta’s populair bij particuliere beleggers. Dat beleggen in crypto’s voor de meeste mensen verlies maken betekent, hoeft op zich geen probleem te zijn. Uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) blijkt dat de meeste cryptobeleggers dat doen met kleine bedragen.