Aandelen van techbedrijven krijgen forse klappen

Meta verloor een kwart van zijn beurswaarde na publicatie van de kwartaalcijfers. In 2021 veranderde het voormalige Facebook van naam om zich meer te richten op een gedeelde virtuele wereld, de metaverse. Beeld EPA

Alleen al de afgelopen weken verloren bedrijven als Microsoft, Amazon en Meta, het voormalige Facebook, honderden miljarden aan beurswaarde. Voor dit jaar staat de teller van de vijf grootste techbedrijven in de VS op een koersverlies van 45 procent. Amazon zag de aandelenkoers in één dag dalen van 180 naar 100 dollar. Meta verloor een kwart van zijn beurswaarde na publicatie van de kwartaalcijfers.

Natuurlijk speelt het probleem van dalende koersen niet alleen bij techbedrijven. Door de stijgende rente zijn obligaties weer interessanter om in te beleggen en dat drukt de koersen van aandelen wereldwijd. Maar de klappen die de techbedrijven krijgen zijn wel groter dan gemiddeld.

Coronapandemie

“Amazon groeide met 13 procent in het derde kwartaal,” memoreert Jos Versteeg, aandelenanalist bij zakenbank InsingerGilissen. “Zelfs dat soort groeipercentages stelt blijkbaar al teleur.”

Beleggers werden verwend door de jarenlange spectaculaire groeicijfers van de techbedrijven. In de coronapandemie, toen veel mensen thuis moesten werken, nam de vraag naar digitale diensten en hardware als computers en smartphones explosief toe. Daar profiteerden de techbedrijven van en de koersen van aandelen vlogen toen omhoog.

De verwachting was dat de groei zou doorzetten. “Er is lang gedacht dat de techaandelen immuun waren voor de economische ontwikkeling,” zegt Corné van Zeijl, fondsbeheerder bij vermogensbeheerder Actiam. “Maar dat blijkt niet zo te zijn.”

Loonstijging

Versteeg bevestigt dat. “Een deel van de techbedrijven, zoals Alphabet en Meta, zijn voor hun inkomsten afhankelijk van reclame-inkomsten. En die inkomsten lopen nu terug.” Bij Meta spelen nog andere factoren, aldus Versteeg. “Dat bedrijf blijft fors investeren in het metaverse. Ze zien dat als de toekomst voor het internet.”

Maar voor beleggers is helemaal niet duidelijk wat het metaverse is en of het een winstmachine wordt in de toekomst. Dalende winsten en hogere investeringen waarvan het rendement onduidelijk is zorgen niet voor stijgende beurskoersen. Ook de kosten stijgen. “Kijk naar Amazon, dat heeft 1,54 miljoen werknemers. Door de loonstijgingen lopen hun kosten flink op,” zegt Van Zeijl. Ook clouddiensten, jarenlang groeibriljanten, moeten wat gas terugnemen. Dat raakt bijvoorbeeld Microsoft en Amazon.

Overcapaciteit

Ook andere sectoren, bijvoorbeeld chipproducenten, worden geraakt door de teruglopende economie. “In oktober daalden de chipverkopen,” zegt Versteeg. “Er is overcapaciteit in de markt.” Samsung, een van de grootste chipproducenten, waarschuwde al voor tegenvallende resultaten.

De overcapaciteit wordt veroorzaakt door teruglopende verkopen van hardware. “Tijdens de lockdowns zijn massaal nieuwe computers, tablets en smartphones aangeschaft. Die vraag is weg. De computerverkopen zijn met 15 procent gedaald,” aldus Versteeg.

Die daling heeft weer direct invloed op de fabrikanten van apparatuur voor de chipproductie. Hoewel chipmachinefabrikant ASML geen last lijkt te hebben van de markt. Het bedrijf meldt een uitpuilend orderboek, stijgende omzet en winst. Toch is de koers van het aandeel al ruim een derde gedaald dit jaar. Beleggers lijken nog niet overtuigd dat de groei door blijft gaan.

Alibaba en Tencent

Ook met de Chinese techbedrijven gaat het niet goed. Nog niet zo heel lang geleden werden bedrijven als Tencent en Alibaba gezien als de grote uitdagers van de Amerikaanse techbedrijven. Ze groeiden enorm snel en de oprichters en grootaandeelhouders werden multimiljardair door de exploderende beurskoersen van hun bedrijven.

Maar daar is inmiddels niets meer van over. “De Chinese techbedrijven zijn echt een drama,” ziet Van Zeijl. “De aandelenkoersen staan weer op het niveau van 1994.” De verklaring ligt volgens hem bij de politiek. “De communistische partij heeft niks met aandeelhouders. Dat zijn over het algemeen toch alleen buitenlandse partijen. In China gaat bij goede resultaten het geld naar de werknemers, niet naar de aandeelhouders.”