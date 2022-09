Aanblik kist Queen beroert zelfs de harten van verstokte Schotse Republikeinen

Beeld AP

Het geluid van een helikopter boven de Royal Mile, de oude hoofdstraat van Edinburgh, vormde voor de duizenden toeschouwers het sein om te zwijgen en hun telefoons in de camerastand boven hun hoofden te houden. Toen de lijkwagen met daarin het stoffelijk overschot van koningin Elizabeth II en de zes volgwagens de beroemde keien opdraaiden, klonk een beschaafd applaus.

Zuchtend, met papieren zakdoeken in de hand, volgden de mensen de laatste meters van de rit naar het Palace of Holyroodhouse waar de kist van de monarch in de troonkamer werd neergezet. In de ochtend had de stoet Balmoral Castle verlaten. Na enkele ingeplande tussenstops, om het publiek de kans te bieden afscheid van haar te nemen, arriveerde de stoet in de Schotse hoofdstad.

De vorstin onderhield haar hele leven een speciale band met Schotland. Balmoral Castle, waar ze haar laatste adem uitblies, gold als haar favoriete buitenverblijf. De Schotten zelf hebben een tweeslachtig gevoel over de monarchie. Ruim de helft van de bevolking wilde na de dood van de Queen het liefst een republiek worden. Ongemakkelijke gezichten langs de Royal Mile gaven deze aparte relatie met het koningshuis scherp weer.

Achter het standbeeld van David Hume, schuin tegenover St Giles’ Cathedral, verwoordt Adam uit Dunfermline dit gevoel. Zijn achternaam wil hij uit vrees voor scheve gezichten van zijn vrienden niet prijsgeven. “Ik weet eigenlijk niet waarom ik hier ben,” vertelt hij. Met zijn gele pet en poloshirt, de kleur van regeringspartij SNP, uit de veertiger zijn politieke voorkeur openlijk. “Ik ben voor een onafhankelijk Schotland.”

Adam, wiens vrouw Becky een bewaarnummer van krant Daily Record kocht, kan de drang om naar Edinburgh te komen lastig onder woorden brengen. “Wat je ook van de monarchie denkt, dit is een gebeurtenis waar over honderd jaar nog wordt gepraat. Daar moet je bij zijn. En, heel eerlijk, ik wilde ook mijn respect betuigen aan de vrouw die mijn hele leven op de troon zat.”

Martin Henry (54) uit Stirling staat aan de tegenovergestelde kant van het spectrum. Op zijn pak prijkt een button met de beeltenis van Elizabeth. Een gouden kroon bungelt aan een ketting aan zijn vest. Trots toont hij zijn das, een eerbetoon aan de Reformatie. Henry zag in de koningin een ‘verdediger van het protestantse geloof’. Als Unionist noemt hij zichzelf ook geen Schot maar Brit.

Beeld AFP

Voor Sue Wharton, met haar man Dave vanuit Newcastle gekomen, speelde de koningin geen religieuze rol. “Ik hou oprecht van haar,” stelt ze. Dave houdt het ondertussen niet droog. “Ik kan er niets aan doen, maar haar overlijden raakt me enorm.” De Noord-Engelsen zijn lang niet de enige toeristen in Edinburgh. In de menigte klinken talen vanuit alle uithoeken van de wereld.

Oud-officier Donald Cumming spreekt wél met een authentiek accent. De Glaswegian, slecht ter been, diende 24 jaar in diverse regimenten. De Queen gold voor hem als zijn symbolische baas. “Ik diende haar,” zegt hij. “Als protestant heb ik ook een spirituele band met haar. King Charles III wordt niet alleen ‘Defender of the Faith’ - mijn kerk - maar de beschermer van alle geloven. Dat geeft aan dat de monarchie met haar tijd meegaat.”

Voor Schotten die zich niet in politieke of religieuze loopgraven begeven, de meerderheid van de aanwezigen, zorgt de koningin voor een gevoel van trots. Dat ze uitgerekend in Balmoral stierf, heeft voor hen belang. “Ik weet zeker dat Elizabeth haar einde voelde aankomen en besloot naar Schotland te komen,” stelt Scott McGill. “Naar haar kasteel in het meest Schotse stukje land op aarde. Voor ons is dat van onschatbare waarde.”

Politiek en religie zorgen op de Royal Mile niet voor spanningen. Het respect voor hun ‘wee granny’, Schots dialect voor ‘kleine omaatje’, overheerst. Vandaag, als de kist in een processie naar St Giles’ Cathedral wordt gebracht, keert de massa terug. Ook voor de Schotten, wier harten traditioneel niet overlopen van genegenheid voor het koningshuis, raakt haar heengaan onvermoede snaren. “Maar vertel dat niet door,” grinnikt republikein Adam.