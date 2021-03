‘Aanbieder cryptotelefoons gehackt: politie doet massaal invallen in drugsmilieu Antwerpen’

Close-up image of software engineer typing on laptop Beeld Getty Images/iStockphoto

Dat melden Belgische media. Geruchten dat de aanbieder gehackt zou zijn, deden al langer de ronde. Ook Nederlandse overheidsinstanties zouden bij het kraken van de aanbieder betrokken zijn geweest.

Sky ECC zou eind vorig jaar gekraakt zijn. Overheidsdiensten hebben een tijdlang live kunnen meelezen met de berichten die criminelen aan elkaar stuurden. Recente grote cocaïnevangsten in de haven van Antwerpen worden aan de hack toegeschreven.

Politieactie

In België is dinsdagochtend een grote politieactie aan de gang die zich concentreert in de regio Antwerpen. Ongeveer 1500 agenten doen op meer dan 200 plekken huiszoekingen in het kader van een groot drugsonderzoek.

Daarbij zou ook sprake zijn van internationale vertakkingen.

In juli vorig jaar maakte de politie bekend dat ze erin geslaagd was om EncroChat te kraken. Ook toen konden opsporingsinstanties een tijd lang live meelezen met criminelen. Die hack heeft inmiddels tot een groot aantal strafzaken geleid. Zo werden onder andere de martelcontainers in Wouwse Plantage ontdekt.