50.000 Italianen in afgegrendelde zone vanwege coronavirus

In het noorden van het land zijn zondag een slordige 50.000 Italianen wakker ontwaakt in een afgegrendelde zone die ‘behalve voor dringende redenen’ is afgesloten voor bezoekers. Er mag ook niemand meer in, zo heeft premier Guiseppe Conte bevestigd.

Met name de regio's Lombardije en Veneto zijn flink getroffen. Daar zijn de komende dagen veel scholen en universiteiten gesloten en gaan sportwedstrijden en andere publieksevenementen niet door. Ook het personeel van enkele grote bedrijven moet thuisblijven. Italië is van alle Europese landen voorlopig het hardst getroffen door het virus. Meer dan honderd Italianen zijn besmet en er vielen twee doden.

Twee vrouwen lopen door het afgesloten stadje Codogno. Beeld AP

Lege straten, dichte winkels en bange inwoners: het openbare leven in de Noord-Italiaanse plaats Codogno ligt stil door de uitbraak van het nieuwe coronavirus. “Het is een spookplaats geworden. Dit is verschrikkelijk voor ons,” zegt een jonge vrouw die zich nog wel op straat vertoond. Functionarissen hebben Codogno omschreven als het epicentrum van een reeks besmettingen in het noorden van het land. Een 38-jarige man uit die plaats wordt omschreven als ‘patiënt nummer één’ in de regio Lombardije, bij Milaan.

Italië volgt in Codogno en andere stadjes min of meer de Chinese aanpak. Om verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus te stoppen zijn getroffen steden en dorpen van de buitenwereld afgegrendeld. Door deze maatregel kunnen tienduizenden mensen die in die gebieden wonen geen kant meer op. De politie controleert de toegangswegen naar dit gebied zodat niemand erin of eruit kan. “Het besmettingsrisico van dit virus is erg groot,” aldus Giulio Gallera, hoofd van de gezondheidsdienst in Lombardije.





Minister-president Giuseppe Conte kondigde de noodmaatregel aan nadat het aantal ziektegevallen de afgelopen twee dagen opeens flink steeg. “We proberen kalm te blijven, want is het zo makkelijk om dit soort situaties in paniek te raken,” zegt een inwoner van Codogno. Zij heeft haar huis verlaten om eten te kopen. “Ik ben in een beetje bang omdat we allemaal besmet kunnen raken. Ik werk in een restaurant en heb veel contact met mensen.”

Toeristen fotograferen vanochtend de Duomo kathedraal in Milaan. In het noorden van het land groeit de ongerustheid vanwege nieuwe besmettingen met het coronavirus. Beeld AP

De gebieden die van de buitenwereld zijn afgesloten, worden ‘rode zones’ genoemd, zo bericht de Italiaanse krant Corriere della Sera. In Veneto gaat het om Vo ‘Euganeo. In Lombardije: Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo en San Fiorano. In het hele land heerst bezorgdheid, mondkapjes zijn al weken uitverkocht.

Wie de regels negeert riskeert drie maanden celstraf of een boete van 260 euro. Als het virus zich toch verder zou uitbreiden, zullen steeds meer gemeenten geïsoleerd worden. Treinen of ander openbaar vervoer kunnen al niet meer in deze ‘rode zones’. Om de voorziening van basisbehoeften te garanderen, werden zogenaamde ‘steriele gangen’ gecreëerd. Het zijn door de politie gecontroleerde beveiligingsroutes waar leveranciers kunnen passeren. Mits die zijn uitgerust met beschermende maskers en handschoenen.

Al bij de eerste ziektegevallen, nu drie weken geleden, riep de regering een sanitaire noodtoestand uit en legde al het vliegverkeer met China stil. En nu zijn in de getroffen gebieden scholen en horecagelegenheden voorlopig gesloten en zijn sportwedstrijden, kerkdiensten en carnavalsoptochten afgelast. Mensen wordt geadviseerd zo veel mogelijk binnen te blijven, mondkapjes te dragen als ze naar buiten gaan en bij griepsymptomen zo snel mogelijk een arts in te lichten.

Het ministerie van Gezondheidszorg waarschuwt mensen niet naar een ziekenhuis te gaan, om verdere besmetting te voorkomen. In Rome en omgeving, waar ook drie besmettingen zijn vastgesteld, zijn 700 ziekenhuisbedden voorbestemd voor eventuele ziektegevallen, ook zijn verschillende kazernes uitgerust om mensen in quarantaine te houden.

De negentien Italianen die op het cruiseschip ‘Diamond Princess’ zaten, zijn overgebracht naar de Cecchignola kazerne in Rome. Premier Conte heeft ook een tijdelijke opschorting van het Verdrag van Schengen gevraagd om in - en uitreizenden ook te kunnen controleren aan de grenzen. Hij overweegt voor die controles ook het leger in te zetten.

'Niet meer dan 4 personen in de winkel', staat te lezen in deze bakkerij in Codogno waar de Italiaanse patiënt nul vandaan kwam. Beeld EPA

Al die maatregelen hebben niet kunnen voorkomen dat inmiddels twee Italianen zijn overleden aan het coronavirus, een oudere man uit de buurt van Padova en een oudere vrouw uit Lombardije. Opmerkelijk is dat beide slachtoffers nooit in China zijn geweest of direct contact hebben gehad met iemand die het land heeft bezocht. De vrouw uit Lombardije is waarschijnlijk wél in contact geweest met de 38-jarige man uit Codogno die als de Italiaanse ‘patiënt nul’ wordt gezien. Hij ligt nog steeds op de intensive care maar zijn toestand is stabiel.