4 doden, 52 arrestaties: dit gebeurde er bij de bestorming van het Capitool

Honderden Trump-aanhangers drongen het Capitool binnen om de stemming te verstoren. Beeld via REUTERS

1. Waarom bestormden Trumpaanhangers het regeringsgebouw?

Enkele uren voordat de zitting in het Capitool begon, hield president Trump een toespraak in de buurt van het Capitool. In de ruim één uur durende speech viel hij iedereen aan die volgens hem verantwoordelijk was voor het ‘gesjoemel’ met de uitslag van de verkiezingen. “Ik zal het nooit aanvaarden, ik zal nooit (mijn nederlaag, red.) toegeven. Je geeft niet toe als er fraude bij betrokken is,” zei Trump. “We zullen de diefstal tegenhouden.” De president bleef volhouden dat hij de verkiezingen met een ruime meerderheid heeft gewonnen. Na zijn speech trok een opgefokte menigte richting het regeringsgebouw.

2. Hoe verliep de bestorming?

Het lijkt er op dat de aanwezige politie de grote menigte in Washington zwaar onderschat heeft. Het Metropolitan Police Department van de stad had alle 3750 beschikbare agenten ingezet. Ook agenten van de Park Police en de Secret Service waren aanwezig in de stad. Toch wisten honderden aanhangers zich langs de politie een weg naar binnen te vechten. De zitting van het Congres moest daardoor in allerijl worden afgebroken en Congresleden moesten zichzelf in veiligheid brengen. Ook vicepresident Mike Pence, die de vergadering leidde, moest vluchten. Trump had zijn vicepresident vlak daarvoor op Twitter nog afgevallen, omdat die weigerde de zitting tegen te houden.

Het kwam tot gevechten in de gangen van het Capitool en de politie. Agenten van de secret service stonden met getrokken pistolen voor de gebarricadeerde deuren van de zaal waarin het Congres vergadert.

Iets voor 18.00 uur (lokale tijd) begon de inmiddels flink versterkte politiemacht met het terugdringen van de menigte die het Capitool was binnengedrongen. Ook ging om 18.00 uur een avondklok in die door de burgemeester van Washington was ingesteld. Vicepresident Pence gaf de Nationale Garde toestemming om de stad binnen te trekken, zeggen medewerkers van het ministerie van Defensie en het Witte Huis – een maatregel die normaal wordt genomen door de president als opperbevelhebber, maar die voelde zich daar niet toe geroepen.

Bekijk hier ons foto-overzicht van de bezetting van het Capitool.

Beveiliging en politie in het Capitool. Beeld REUTERS

3. Zijn er slachtoffers gevallen?

Er zijn tijdens de rellen in en om het Capitool vier doden gevallen, meldt de hoofdstedelijke politie. Drie sterfgevallen waren het gevolg van een ‘medisch noodgeval’. Wat dat daar precies mee wordt bedoeld, is nog onduidelijk. De andere dode is een vrouw uit San Diego, een veteraan, die in het Capitool door de politie werd neergeschoten en later aan haar verwondingen overleed. Ook raakten veertien politieagenten gewond, van wie twee ernstig.

Er zijn 52 arrestaties verricht, waarvan het merendeel vanwege het overtreden van de wegens de rellen ingestelde avondklok.

In het regeringsgebouw is de schade aanzienlijk. Er ligt overal glas, meubels zijn kapotgeslagen.

De politie bevestigde ook dat er pijpbommen zijn gevonden bij de hoofdkwartieren van zowel de Democratische als de Republikeinse Partij. In een voertuig dat bij het Capitool geparkeerd stond, werden molotovcocktails aangetroffen.

I’m inside the Capitol for @USATODAY. The aftermath of Trump rioters storming the building is jarring

Glass everywhere, dust blankets the ground, broken benches turned on their side, used medical kit with an IV & AED machine that was used on a woman who was squeezed in the chaos pic.twitter.com/aafYiH6GpD — Christal Hayes (@Journo_Christal) 7 januari 2021

4. Hoe verloopt de zitting van het Congres nu verder?

Direct nadat het Capitool was vrijgegeven, liet de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, weten woensdagavond (lokale tijd) nog bijeen te willen komen om verder te gaan met het vaststellen van de verkiezingsuitslag. Ook de leider van de Republikeinen, Mitch McConnell, stemde daarmee in. Om 20.00 uur (02.00 uur Nederlandse tijd) ging de zitting weer van start in het Congres.

De verwachting is dat er de komende uren gestemd gaat worden. Meerdere senatoren die de verkiezingsuitslag eerder nog betwisten, hebben hun mening inmiddels herzien. Hiermee lijkt niets meer de vaststelling van de uitslag in de weg te staan en daarmee de inauguratie van Joe Biden als president van de Verenigde Staten op 20 januari.

5. De kritiek op Trump is nu nog groter, kan hij worden afgezet?

Veel Amerikanen zijn klaar met Trump, na zijn ‘opruiende’ rol bij de bestorming van het Capitool. Als het aan hen ligt, wordt hij nog voor het eind van zijn ambtstermijn uit het Witte Huis gezet. Is dat mogelijk? Van nog twee weken doorbijten tot een impeachment: dit zijn vier mogelijke scenario’s.

Volg hier ons liveblog over de situatie in Washington.