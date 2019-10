39 doden gevonden in container in Engeland

Vrachtwagens bij de haven in Dover. Beeld AFP

De politie van Essex meldt dat het gaat om 38 volwassenen en een tiener. De vrachtwagen is vermoedelijk afkomstig uit Bulgarije. Een 25-jarige man uit Noord-Ierland is opgepakt op verdenking van moord.

“Dit is een tragisch incident waarbij een groot aantal mensen om het leven is gekomen,” zegt een politiecommandant. “We onderzoeken wat er precies aan de hand is. Ik verwacht dat dit proces lang gaat duren.”

Onduidelijk is nog waar de slachtoffers vandaan komen. “We hebben de bestuurder van de vrachtwagen gearresteerd in verband met het incident. Hij blijft sowieso vastzitten zolang het onderzoek loopt.”

De container werd gevonden op een industrieterrein in Grays, ten oosten van Londen. Het terrein is inmiddels afgesloten in verband met het onderzoek.

Geschokte reacties

In het Verenigd Koninkrijk is geschokt gereageerd op de vondst. Premier Boris Johnson zei ‘ontsteld’ te zijn door het tragische incident in Grays in het graafschap Essex. “Mijn gedachten zijn bij allen die hun leven hebben verloren en hun geliefden,” aldus Johnson.

Johnson: “Ik ontvang regelmatig updates van het ministerie van Binnenlandse Zaken en zal nauw samenwerken met de politie van Essex om precies vast te stellen wat er is gebeurd,” zei hij.

Ook de Britse minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel reageerde ontzet. ‘Geschokt en bedroefd door dit uiterst tragische incident in Grays,’ zei Patel op Twitter.