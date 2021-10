330.000 kinderen slachtoffer van misbruik in de Franse kerk

Commissievoorzitter Jean-Marc Sauvé (links) overhandigt exemplaren van het misbruikrapport aan Eric de Moulins-Beaufort, voorzitter van de Bisschoppenconferentie van Frankrijk (CEF). Beeld AP

80 procent van de slachtoffers waren jongens, vooral van 10 tot 13 jaar. De kerk is, na gezinnen, de plek geweest waar seksueel misbruik het meest is voorgekomen in Frankrijk.

Dat blijkt uit een groot onderzoek van een onafhankelijke commissie die zich in opdracht van de kerk bijna drie jaar over het misbruik boog. ­Bestaande onderzoekers en cijfers werden bestudeerd en er waren opiniepeilingen onder de Fransen. Ruim tweehonderd slachtoffers werden geïnterviewd en elf daders gehoord.

‘Blinde vlekken’

“De kerk was onoplettend en heeft ­zaken verzwegen. Slachtoffers werden niet gehoord of niet geloofd,” zei commissievoorzitter Jean-Marc Sauvé. “Er zijn door de kerk civiele en strafrechtelijke fouten gemaakt.”

De commissie bracht het misbruik van 1950 tot 2020 in kaart. Er zouden toen 2900 tot 3200 pedocriminele priesters en geestelijken zijn geweest. “Dat is onze minimale schatting.”

Vaak hielden superieuren hen de hand boven het hoofd. “Er waren zelfs geestelijken die kinderen in gevaar brachten, omdat ze ze in contact brachten met personen van wie ze wisten dat ze kinderen misbruikten,” aldus Sauvé. Dat het misbruik zo lang ongemerkt kon doorgaan had diverse oorzaken. Sauvé noemde onder meer het taboe op seksualiteit in de kerk. “Dat leidde tot blinde vlekken.”

Hervorming kerkbestuur

De commissie komt met 45 aanbevelingen. Zo zou de kerk slachtoffers een schadeloosstelling moeten bieden. Zo’n 60 procent van hen kampt met problemen door het misbruik.

Ook zou het kerkbestuur hervormd moeten worden en het kerkrecht aangepast, om in de toekomst signalen van misbruik beter op te merken en problemen effectief aan te pakken.

“We staan op een keerpunt in de ­geschiedenis,” zei François Devaux van slachtoffervereniging La Parole Liberée. “We hebben decennialang te maken gehad met walgelijke misdrijven. Er was verraad. Van vertrouwen, van kinderen, van onschuld. En dat is systematisch verzwegen.”

Bij de presentatie van het onderzoek sprak hij de commissie en aanwezige vertegenwoordigers van de kerk geëmotioneerd toe. “U moet betalen voor alle misdaden die zijn begaan!”

In een eerste reactie hebben de Franse bisschoppen gezegd ‘beschaamd’ te zijn. Zij vroegen de slachtoffers om vergiffenis.