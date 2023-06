30 jaar na vorig bloedbad ontsnapt Rusland opnieuw aan burgeroorlog

Het had er alle schijn van dat in Rusland dit weekend een staatsgreep op handen was. Maar zo snel als die begon, was hij ook weer afgelopen. Eén ding is duidelijk: nooit eerder is de macht van Poetin op zo’n openlijke manier bevraagd.

Als je het niet zelf gezien had, zou je het niet geloven. Soldaten onder Russische vlag die niet alleen een Russische stad bezetten (Rostov-aan-de-Don), daar door de bevolking bepaald niet onwelwillend ontvangen worden, opstomen naar de hoofdstad (Moskou), door de allerhoogste leider (Vladimir Poetin) beschuldigd worden van ‘muiterij’ en ‘hoogverraad’, halverwege omdraaien, zich aansluiten bij het reguliere leger en vooralsnog zonder hun aanvoerder (Jevgeni Prigozjin) verder moeten, omdat die zijn toevlucht heeft gezocht bij een dictator/buurman (Aleksandr Loekasjenko van Belarus) die tegelijkertijd ook heel erg dik is met Poetin. En dat allemaal midden in een oorlog die zich al anderhalf jaar voortsleept. Wie het weet, mag het zeggen.

Was dit een verrassing? Ja, natuurlijk. Nooit eerder is de macht van Poetin op zo’n openlijke manier betwist. De afloop (die nog zeer onduidelijk is) is daarbij niet eens zo van belang. Het gaat erom dat iemand zich zeker genoeg voelde om op te staan tegen de man die al meer dan twintig jaar de overduidelijke nummer één is. Dit is een serieuze barst in het bastion van Poetin. Hoe gaat hij deze dichten? Of beter nog: hoe gaat hij ervoor zorgen dat de barst niet groter wordt? Ongemakkelijk snel na de berichten over Prigozjins opmars naar Moskou zagen we een plotse toename van het aantal vliegbewegingen van privéjets (in tegengestelde richting). Dit zijn de vrienden van het Kremlin die zich tot nu zeker waanden in de armen van hun presidentiële beschermheer, maar nu dus blijkbaar niet meer zo.

Gewapend verzet

Het is óók een daverende verrassing, omdat het in de afgelopen honderd jaar in Rusland eigenlijk maar drie keer eerder is gebeurd dat gewapende types het waagden in verzet te komen tegen de heersende macht. De meest recente keren waren in 1991 en 1993. In de zogenoemde augustuscoup van 1991 probeerde een gezelschap communistische hardliners de hervormingen van Michail Gorbatsjov te blokkeren. Ze sloten de laatste Sovjetleider op in zijn vakantievilla op de Krim en riepen vervolgens de noodtoestand uit.

Inwoners van Moskou schrokken zich dood toen er een paar duizend soldaten met tanks, pantserwagens en vrachtwagens door de straten trokken. De onzekerheid duurde uiteindelijk maar drie dagen, omdat Boris Jeltsin (toen net president van Rusland) zijn voet dwars zette. Twee jaar later, en alweer bijna vergeten, ontaardde een ruzie over bevoegdheden tussen Jeltsin en het parlement in een tiendaags conflict dat Zwarte Oktober is gaan heten. De dieptepunten: een bestorming van de Doema, 147 doden en 437 gewonden. Jeltsin kwam ook hier als winnaar uit de bus, maar sommigen menen dat het land toen op het nippertje aan een burgeroorlog is ontsnapt.

De meest vergaande opstand was natuurlijk de Russische Revolutie in 1917. Daar zien we een aantal parallellen met wat er nu gebeurt: een voorheen almachtige tsaar, een totaal verarmde bevolking, soldaten die woedend zijn over de omstandigheden aan het front (in de Eerste Wereldoorlog). De chaos mondt uiteindelijk uit in een nog grotere chaos: een burgeroorlog die vijf jaar duurt en tien miljoen levens eist. Het is niet gezegd dat het Rusland van nu dezelfde kant opgaat, maar de hartelijke ontvangst van de Wagnertroepen in Rostov-aan-de-Don toont wel aan dat niet iedere Rus meer achter Poetin aanloopt.

Verbijstering

De muiterij van Prigozjin en zijn Wagnerleger is tegelijkertijd ook géén verrassing. Het past naadloos in de reeks zinsbegoochelende gebeurtenissen die sinds het begin van de oorlog aan de wereld is voorbijgetrokken. De totaal mislukte Russische opmars naar Kyiv, bijvoorbeeld. Militaire analisten kijken nog steeds met verbijstering naar de colonne tanks die in een lange rij door een moerasgebied trok, en vervolgens in de pan werd gehakt door kleine Oekraïense eenheden met drones. Of al die generaals die elkaar doodleuk met hun mobiel bleven bellen, waardoor hun signaal werd opgepikt door het Oekraïense leger, dat ze één voor één uitschakelde.

Of het debacle met de Moskva, het vlaggenschip van de Russische Zwarte-Zeevloot dat in april vorig jaar door twee Oekraïense raketten tot zinken werd gebracht (‘Een ongeluk’, volgens het Kremlin). Of de wreedheden in steden als Marioepol, Boetsja en Irpin. Of de manier waarop Russische soldaten in onder meer de slag om Bachmoet meer letterlijk dan figuurlijk in de gehaktmolen werden gejaagd. Of de vernietiging van de dam bij Kakhovka, waardoor een hoeveelheid water van twee IJsselmeren over Oekraïense akkers werd uitgestort. En natuurlijk het voortdurende en openlijke geruzie tussen Prigozjin, de legerbevelhebbers en minister van Defensie Sergej Sjojgoe. De eerste beschuldigde de laatste van incompetentie en sabotage, die op zijn beurt de machtswellust van de huurlingenbaas hekelde. Het kon bijna niet anders of dit moest een keer ontploffen.

De grote afwezige

De enige constante in deze hele wirwar van ongelukken, incidenten en foute beslissingen was de afwezigheid van Vladimir Poetin. Het leek wel of hij zich nergens mee bemoeide, behalve met de hele grote hoofdlijnen. Zo kon hij lange tijd de verantwoordelijkheid voor wat er misging bij anderen neerleggen, af en toe een falende generaal vervangen (en weer herbenoemen) of een lid van de regering uitkafferen, en op gezette tijden een militaire parade afnemen. Maar écht ingrijpen was er niet bij. Tot nu toe. Althans, min of meer.

Poetin moest natuurlijk wel met een reactie komen. Deze directe bedreiging van zijn gezag (ook al bleef Prigozjin benadrukken dat het hier zeker géén staatsgreep betrof, maar puur een actie tegen het reguliere leger) kon hij niet over zijn kant laten gaan. Hij sprak harde taal over deze ‘gewapende opstand’ en ‘een dolk in de rug’, de opstandelingen bonden in en hun leider nam ijlings de wijk naar buurland Belarus. Opgelost? Nauwelijks. Het ‘wegjagen’ van een rebel naar een nauwe bondgenoot lijkt eerder op een dealtje dan op een straf, een niet-oplossing van een leider in verwarring. Poetin heeft Prigozjin even geparkeerd.

Misschien omdat hij nog steeds niet zonder hem en zijn getrainde mannen kan. Misschien ook omdat hij het gejuich in Rostov-aan-de-Don heeft gehoord: de mensen waren blij met de oprukkende Wagnertroepen. Zou dat gevoel ook leven in andere steden? En zijn die dan tegen de oorlog of juist voor een hardere aanpak? Grote kans dat Poetin daar geen flauw benul van heeft (hij resideert voornamelijk in zijn bunker), maar dat hij wel het risico van een volksopstand aan de horizon ziet opdoemen.

En Oekraïne?

Een andere vraag waar nog geen antwoord op te formuleren valt: welke gevolgen heeft dit voor de oorlog? Prigozjin en zijn mannen vormden natuurlijk maar een klein deel deel van de totale Russische troepen. Het gros zit nog steeds in de loopgaven aan het lange front, klaar voor het tegenhouden van het Oekraïense offensief. Maar wat doet dit met hun moraal? Hebben zij nog vertrouwen in hun leider in het Kremlin? En hoe zit het met al die oorlogshitsende bloggers? Ook zij vonden het leger te slap. Gaat Poetin om hun tegemoet te komen nu ingrijpen in de legertop? De geruchten gaan al dat hij opperbevelhebber Valery Gerasimov en Defensieminister Sjojgoe gaat vervangen. Precies wat Prigozjin al maanden wil.

Het is een eerste voorzichtige conclusie na twee dagen vol verwarring. Prigozjin lijkt verloren te hebben, maar lacht waarschijnlijk in zijn vuistje in Minsk. En Poetin probeert een sterke indruk te maken, maar wat blijft hangen, is een zweem van zwakte en vernedering.