30.000 mensen op de vlucht voor bosbranden op Rhodos, onder wie Nederlanders

Voor de evacuatie zijn bussen en marineschepen gecharterd. Ook haalt de kustwacht mensen met kleine bootjes op vanaf het strand, om ze over te brengen naar veerboten die in de haven van Rhodos liggen. Daarnaast worden gevluchte mensen opgevangen in scholen, sporthallen en andere gebouwen elders op het eiland.

De branden op Rhodos woeden al vijf dagen en zijn vooralsnog niet onder controle te krijgen, onder meer vanwege de harde wind en de hitte. Zaterdag werd het tegen de 40 graden op het eiland, voor zondag worden nog wat hogere temperaturen verwacht.

Volgens staatsomroep ERT staan drie hotels in brand en is er een strandtent in vlammen opgegaan. Tot dusver zijn acht mensen met ademhalingsklachten opgenomen in een ziekenhuis. 173 brandweerlieden proberen de branden vanaf de grond en vanuit de lucht te beschermen. Ze krijgen daarbij hulp van 31 Slowaakse collega’s.

Nederlanders

De ongeveer tweehonderd geëvacueerde Nederlanders zijn gasten van Corendon die hun hotels op last van de overheid moesten verlaten. “Ze zijn overgebracht naar opvanglocaties, waaronder sporthallen,” zegt woordvoerder Audrey Denkelaar zaterdag. “Gasten die niet terug kunnen naar hun hotels, bieden we alternatieve accommodatie aan en de mogelijkheid om vandaag of morgen terug te vliegen naar Nederland.”

Gasten die nog moeten vertrekken naar Rhodos, kunnen ook alternatieve accommodatie elders op het eiland krijgen, of hun reis omboeken.

Hittegolf

Griekenland gaat net als andere Zuid-Europese landen al meer dan een week gebukt onder een ernstige hittegolf. Zondag worden in sommige delen van het land temperaturen van boven de 45 graden verwacht. Na een korte onderbreking maandag en dinsdag, waarbij het kwik onder de 40 graden zakt, is de verwachting dat het woensdag weer bloedheet wordt met temperaturen boven de 45 graden. Vanaf zondag geldt in een groot deel van Griekenland de hoogste alarmfase wat betreft bosbrandgevaar.