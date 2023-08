3 miljard kilo plastic in de oceanen is nog altijd gigantisch veel

Plastic afval nabij Manila. In landen als de Filipijnen verkopen multinationals veel kleine verpakkingen en flacons voor eenmalig gebruik. Beeld Ezra Acayan / Getty Images

De Plastic Soup Foundation volgt de wetenschap en neemt het nieuwe onderzoek van oceanoloog Mikael Kaandorp serieus. De plastic soep is veel minder groot dan gedacht, schrijft deze wetenschapper van de Universiteit Utrecht in tijdschrift Nature Geoscience. Maar Jeroen Dagevos, hoofd programma’s van de Nederlandse milieu-organisatie, tekent daarbij aan dat meer onderzoek nodig is.

“Meten hoeveel plastic de gigantische oceanen bevatten, is zeer complex,” zegt Dagevos. “De vervuiling wordt natuurlijk niet netjes bijgehouden en gerapporteerd. Wetenschappers nemen monsters en gebruiken modellen om tot schattingen te komen.”

Eerdere schattingen liepen uiteen van wereldwijd 50 miljoen ton plastic tot wel 300 miljoen ton. Kaandorp komt uit op 3,2 miljoen ton plastic. Een opzienbarend verschil. Ook stelt hij dat er veel minder plastic in de oceanen bijkomt dan verondersteld, namelijk een half miljoen ton per jaar.

De Plastic Soup Foundation schrijft op de website dat er jaarlijks 5 tot 13 miljoen ton plastic in de oceanen belandt. Dat heeft de organisatie niet zelf berekend. “We baseren ons op onderzoek van wetenschapper Jenna Jambeck van de Amerikaanse University of Georgia, in 2015 gepubliceerd in tijdschrift Science,” zegt Dagevos. VN-organisatie Unesco zegt dat jaarlijks 8 tot 10 miljoen ton plastic in de oceaan eindigt.

Ruim 22.000 metingen

Hoe complex het is om de vervuiling vast te stellen, blijkt wel uit het onderzoek van Kaandorp, zegt Dagevos. “Er zijn bijna 15.000 metingen gebruikt van schepen die met speciale netten over het oceaanoppervlakte slepen. Op stranden zijn 7000 metingen verzameld en verder zijn er 120 metingen vanuit de diepzee.”

“Het liefst zou je over veel meer metingen beschikken van de zeebodem en de waterkolom, oftewel het water tussen bodem en oppervlakte. Maar het is moeilijk om die te verzamelen. Als je vooral monsters aan het wateroppervlakte neemt, mis je een belangrijk deel. Eerder dachten we bijvoorbeeld dat polyethyleen of polypropyleen, twee veelgebruikte soorten plastic, blijven drijven. Maar ook die vind je op de zeebodem.”

Biljoenen stukjes plastic

3,2 miljoen ton is nog altijd gigantisch veel, benadrukt Dagevos, zeker als je naar het volume kijkt. “Plastic is zo licht dat het een vertekend beeld geeft als je naar het gewicht van het afval kijkt.” Hij verwijst naar onderzoek van het 5 Gyres Institute van wetenschapper Marcus Eriksen, die zich bezighoudt met de plastic vervuiling van de oceanen. “Eriksen kwam op 170 biljoen stukjes plastic.” Volgens Unesco bevatten de oceanen 50 tot 75 biljoen stukjes plastic en microplastics.

Een relatief groot deel van de vervuiling komt van de scheepvaart, meldt Kaandorp. “Dat begrijp ik wel,” zegt Dagevos, “als je naar de massa van de vervuiling kijkt. Een visnet weegt al snel een paar honderd kilo. Microplastics zijn licht van gewicht, maar wel gevaarlijk voor de natuur en de gezondheid van mens en dier. Ze worden gevonden op de toppen van de Himalaya en in de diepzee. We ademen en eten plastic, het zit in ons bloed. Dat zegt voldoende over de schaal van de vervuiling. Laten we daarom oppassen en niet te positief doen over de nieuwe cijfers.”

Volgens het onderzoek blijft er meer afval achter in de rivieren. “De oceaan opruimen is een gigantische opgave, maar ook het schoonmaken van rivieren of rivierbodems is niet eenvoudig,” zegt Dagevos.

Multinationals verkopen veel wegwerpplastics in Azië

Jaarlijks wordt zo’n 400 miljoen ton plastic geproduceerd. Een klein deel daarvan wordt gerecycled. Veel eindigt op de stort, in de verbrandingsoven of in de natuur. De productie door de industrie neemt voorlopig alleen maar toe, is de verwachting.

Minder plastic gebruiken is de enige oplossing, zegt Dagevos. “In landen zoals de Filipijnen en Indonesië worden veel kleine verpakkingen en flacons verkocht door multinationals zoals Danone. Als je bij Manila in de rivier kijkt, vind je veel plastic voor eenmalig gebruik. Laat die grote bedrijven eens met een oplossing komen.”