3-jarig meisje in België overleden aan corona

Beeld ANP

Het kindje had ernstige onderliggende aandoeningen. Het meisje is de jongste coronapatiënt in België die is overleden.

Woordvoerder Boudewijn Catry wees er tijdens een persconferentie op dat recent een 18-jarig meisje is gestorven aan Covid-19. In het begin van de uitbraak is ook een 12-jarig meisje overleden. “Laat dit een wake-upcall zijn. Dat jonge mensen aan het coronavirus sterven, is uitzonderlijk. Maar het moet duidelijk zijn dat niemand immuun is. Niemand kan zich permitteren Covid-19 te negeren,” zei hij. “Dit raakt ons diep, als wetenschappers, maar ook als ouders. We willen dan ook ons diepste medeleven betuigen aan de familie.”

Gemiddeld zijn er nu drie sterfgevallen per dag. Het virus flakkert sinds twee weken weer op. Gemiddeld liepen er vorige week 220 mensen het coronavirus op. Maandag waren er zelfs 416 nieuwe besmettingen. “Het is van het allergrootste belang dat we deze infectiesneeuwbal gestopt krijgen om het ergste te voorkomen,” zei Catry.