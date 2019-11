271 tweets in een week: Trump bestuurt VS via Twitter

Beeld Sjoukje Bierma

Toen hij net was aangetreden, verstuurde Donald Trump ongeveer negen tweets per dag. Maar in de laatste maanden heeft hij het tempo flink opgevoerd. Hij lijkt zijn aantal tweets per maand zelfs te gaan verdriedubbelen, becijferde The New York Times.

In zijn drukste week, de tweede week van ­oktober 2019, verstuurde @realdonaldtrump 271 tweets. Trump verstuurde in 33 maanden presidentschap ruim 11.000 berichten op Twitter. De krant las ze allemaal en interviewde tientallen medewerkers, ex-medewerkers en bondgenoten van Trump over zijn twittergedrag.

Twitter maakte vorige week bekend niet langer betaalde politieke advertenties ­te accepteren. Dat kan in Trumps voordeel zijn. Dankzij zijn enorme aantal volgers heeft hij zulke advertenties veel minder nodig dan potentiële opponenten in de verkiezingen volgend jaar. Hij is er een meester in Twitter naar zijn hand te zetten.

Populair

Het account is een onmisbaar onderdeel van Trumps presidentschap geworden. Dagelijkse persconferenties zijn al maanden niet gehouden – in plaats daarvan houden journalisten @realdonaldtrump in de gaten. Trump maakt beleid via Twitter. Toen hij eind vorig jaar aankondigde troepen terug te trekken uit Syrië, liet hij zijn directeur sociale media Dan Scavino dat omstreden besluit verdedigen. De likes bewezen dat het bijval kreeg, meende de president volgens bronnen van The New York Times.

Per tweet vecht hij de handelsoorlog met ­China uit en dreigde hij de complete grens met Mexico te sluiten, en in een tweet kondigde hij aan te erkennen dat de Golanhoogten Israëlisch is. Een geolied team dat hem verdedigt in het ­afzettingsonderzoek van het Huis van Afgevaardigden komt maar moeizaam van de grond – de president gebruikt in plaats daarvan Twitter. “Hij moet twitteren, zoals wij moeten eten,” zei een van zijn trouwste adviseurs, Kellyanne Conway.

De helft van zijn berichten is een aanval op iets of iemand – zulke tweets verstuurt hij meestal ’s ochtends vroeg, als hij Fox News kijkt. Soms denkt hij er dagen over na. Dat hij de pornoster die zegt het bed met hem te hebben gedeeld ‘Horseface’ zou noemen, zou hij bijvoorbeeld al dagen in zijn hoofd hebben gehad. Zulke grofheden, samen met af en toe gebrekkige spelling, maken Trump in de ogen van zijn team ongepolijst en authentiek, waar andere politici vaak voorgekauwde berichten verspreiden.

Zijn staf overwoog aanvankelijk nog om ­Twitter te vragen tweets van de president te plaatsen met vijftien minuten vertraging, zoals tv-zenders shows vertraagd uitzenden om bij onacceptabele woorden weg te kunnen piepen. Dat plan liet het Witte Huis snel varen – het zou beschamend zijn als het zou uitlekken.

Trump heeft zo’n hekel aan de leesbril die hij nodig heeft om het scherm van zijn telefoon te kunnen lezen, dat hij zijn tweets vaak dicteert aan Dan Scavino. Soms is het Scavino die tweets opstelt en verschillende opties – uitgeprint in extra groot lettertype – voorlegt aan Trump.

De president heeft 66 miljoen volgers. Minder dan een vijfde is een volwassen Amerikaan die kan stemmen, schat The New York Times. En bijna een derde van de accounts die Trump volgen, zo’n 22 miljoen, heeft geen persoonlijke details of profielfoto ingesteld, een teken dat ze inactief zijn of zelden worden gebruikt.

Hoe dan ook creëert Trump veel Twitterverkeer, met bijna duizend berichten per minuut waarin hij wordt genoemd. Trump retweet ze geregeld, ook als ze van dubieuze accounts komen die racistische ideeën propageren, complottheorieën verspreiden of gelieerd blijken aan buitenlandse inlichtingendiensten. In meer dan twintig gevallen stuurde de Amerikaanse president berichten door van accounts die later door Twitter gesloten werden.