22 kinderen onder 34 doden bij schietpartij noordoosten Thailand, schutter doodt ook zichzelf

De schietpartij gebeurde in de noordoostelijke provincie Nong Bua Lamphu. Naar verluidt is de dader een voormalige politieagent van 34 jaar oud. Hij zou hebben toegeslagen met een geweer en een steekwapen. Hij vluchtte in een pick-up terwijl de politie een klopjacht begon, maar hij pleegde vervolgens zelfmoord.

Volgens plaatselijke media was hij ontslagen wegens een positieve drugstest en zou hij vrijdag voor de rechter moeten verschijnen. Onder de slachtoffers zijn kinderen en volwassenen, melden Thaise media. De dader zou ook zijn vrouw en kind hebben gedood.

Wapenbezit

In Thailand zijn massale schietpartijen zeldzaam. Twee jaar geleden doodde een soldaat die boos was over een vastgoeddeal minstens 29 mensen.

Wel is het aantal mensen dat een wapen bezit in Thailand relatief hoog in vergelijking met sommige andere landen in de regio. Daarnaast zijn er veel illegale wapens die het land werden binnengesmokkeld uit door conflicten verscheurde buurlanden.