21-jarige militair opgepakt voor lekzaak Amerikaanse inlichtingen over Oekraïne

De politie was al dagen op zoek naar Teixeira. Hij is gearresteerd bij het huis van zijn moeder. Beeld via REUTERS

Volgens de krant werkt de man als reservist bij de Amerikaanse luchtmacht en was de politie al dagen op zoek naar hem. Donderdag werd zijn huis doorzocht, maar daar vonden ze Teixeira aanvankelijk niet. Later is hij gearresteerd bij het huis van zijn moeder. Volgens de krant zou hij honderden geheime documenten hebben doorgespeeld aan zijn ongeveer twintig tot dertig online vrienden, met wie hij een chatgroep vormde.

Eerder maakte The Washington Post bekend dat de militair de stukken had meegenomen van zijn werk op een niet nader genoemde militaire basis. Dat blijkt Fort Bragg te zijn, een basis van de Massachusetts Air National Guard.

Driehonderd foto’s van geheime documenten

The Washington Post traceerde enkele van zijn online vrienden en voerde gesprekken met twee leden van een nu verdachte chatgroep. Teixeira noemde zichzelf daarin OG. De leden zeggen OG’s ware identiteit te kennen. De krant analyseerde zo’n driehonderd foto’s van geheime documenten die grotendeels nog niet elders gepubliceerd zouden zijn. Ook zegt de krant te beschikken over een stemopname, foto’s en een video van OG.

Het lekken van vertrouwelijke documenten zou al een tijd aan de gang zijn geweest. De stukken gingen rond in een groepje jonge Amerikanen die weinig ophadden met geopolitiek maar het spannend vonden informatie te delen ‘die aan gewone burgers werd onthouden’. De jongeren kenden elkaar van een gamegroepje dat in coronatijd zou zijn uitgebreid met OG, zo ontdekte de krant in samenwerking met journalisten van onderzoeksplatform Bellingcat.

Sociale media

Lang voordat de gevoelige militaire documenten over Oekraïne terechtkwamen op het online forum 4Chan en in de Russische berichtenapp Telegram, werden ze door gamers gedeeld op het berichtenplatform Discord. In een afgeschermde groep genaamd Thug Shaker Centra had een twintigtal twintigers – vooral enthousiaste gamers en wapenfans – elkaar gevonden om gametactieken en memes uit te wisselen. De jongens en jongemannen in de groep deelden een fascinatie voor ‘wapens, militaire uitrusting en God’, aldus de krant. Teixeira publiceerde er sinds eind vorig jaar enkele documenten per week, die via Discord uiteindelijk hun weg vonden naar andere sociale media.

Teixeira wordt gezien als een leidersfiguur, meldt The Washington Post. Hij hield van wapens en zou bij een video waarin hij op een schietbaan met een geweer aan het schieten is racistische en antisemitische kreten uitslaan. Teixeira zou tevens een soort vaderfiguur in de groep zijn; hij troostte anderen als zij depressief waren, zo vertelt een van de leden. Eind vorig jaar begonnen zijn opmerkelijke posts vol geopolitieke details, complexe termen en militair jargon. “Alles wat je maar kon verzinnen, zat in die documenten,” aldus een van zijn online chatvrienden tegen de krant.

Maar OG had meer respons verwacht op zijn explosieve, ellenlange stukken. De anderen in de groep leken meer geïnteresseerd in games. Om toch meer aandacht te krijgen verspreidde OG gedetailleerde kaarten van de gevechtssituatie in Oekraïne, geheime satellietbeelden van gebombardeerde energie-installaties in Oekraïne en ook militaire foto’s van de vermoedelijke Chinese spionageballon die in februari ophef veroorzaakte. ‘Er zat opschepperij bij van OG tegenover vrienden, maar hij wilde ook zorgen dat we goed geïnformeerd waren,’ aldus een lid van de gamersgroep. Teixeira zou geen politieke motieven hebben gehad, geen wrok hebben gekoesterd tegen de Amerikaanse regering en ook niet voor Rusland hebben willen werken. Hij zag het doorspelen van de informatie als een spel, exclusief bestemd voor zijn ‘online familie’.

‘Welke spion doet dat nou via Twitter’

Vreemd genoeg duurde het maanden voordat die vertrouwelijke informatie elders op sociale media opdook, zo ontdekte The New York Times. Teixeira deed binnen de groep ondertussen alsof hij Jason Bourne was, de voortvluchtige CIA-agent uit de boeken van Robert Ludlum, wiens avonturen met veel succes zijn verfilmd.

In een laatste bericht aan zijn Discordmakkers vroeg de kennelijk geschrokken OG om ‘niet op te vallen’ en alles te verwijderen wat maar enigszins aan hem kan worden gelinkt. Rond het lekken van de gegevens werden nadien allerlei complottheorieën opgehangen. De Nederlandse veiligheidsexpert Danny Pronk vermoedde eerder in het AD dat dit weleens geen zaak kon zijn van doorgewinterde spionnen: “Je kunt ook niet uitsluiten dat er bijvoorbeeld thuis een kind mee aan de haal is gegaan. Daar kun je je best iets bij voorstellen, toch? Een weerspannige puber die nog een appeltje te schillen heeft met vader of moeder? Dat zou ook een verklaring zijn voor de manier waarop die documenten naar buiten zijn gebracht. Welke spion doet dat nou via Twitter of Discord, dat gebruikt wordt voor Minecraft?”

Russische militaire bloggers geloofden dat het lekken van de documenten deel uitmaakt van een westers complot dat Russische commandanten moet misleiden. In Oekraïne was het verhaal dat dit een Russische desinformatiecampagne kon zijn. Het Amerikaanse ministerie van Justitie was al een strafrechtelijk onderzoek gestart naar het lek. Teixeira zou daarover nerveus zijn geweest.