2000 neushoorns gered door natuurorganisatie en worden vrijgelaten in het wild

Werknemers van John Hume voederen neushoorns in een van de voederzones op Humes landgoed. Beeld Bram Lammers

De grootste populatie van zuidelijke witte neushoorns lijkt gered. De ngo African Parks heeft de ruim tweeduizend neushoorns gekocht van John Hume, die de beesten fokt op een landgoed van bijna achtduizend hectare ten noordwesten van Johannesburg in Zuid-Afrika.

African Parks is van plan de komende tien jaar de neushoorns, die half wild zijn, te laten wennen aan een zelfstandig leven in de wildernis. Elk jaar wil de natuurorganisatie groepen neushoorns vrijlaten in veilige natuurgebieden in Afrika, om de toekomst van deze bedreigde soort te verbeteren.

De laatste tien jaar zijn er alleen al in Zuid-Afrika zo’n tienduizend witte en zwarte neushoorns gestroopt voor hun hoorn. Op de consumentenmarkt in China zou een kilo hoorn even duur zijn als een kilo goud, waardoor het stropen zeer profijtelijk is. De hoorn wordt vooral gebruikt in Chinese traditionele medicijnen voor allerlei kwalen, maar de medicinale werking is nooit wetenschappelijk aangetoond. De hoorn is niet meer dan een uit de kluiten gewassen nagel.

Hume’s fokbedrijf Platinum Rhino stond al jaren te koop. De voormalige onroerend-goedmagnaat kon de kosten voor de verzorging en bescherming van de neushoorns niet meer opbrengen. De afgelopen jaren liepen die in de vele tientallen miljoenen dollars. Hij is inmiddels ruim tachtig jaar oud en het risico bestond dat er geen oplossing zou worden gevonden voor zijn groep neushoorns, die zo’n 15 procent vormt van alle nog in leven zijnde zuidelijke witte neushoorns.

Enorme kosten

Eind april zette Hume zijn fokbedrijf voor minimaal tien miljoen dollar te koop tijdens een internationale veiling, maar er werd door niemand een bod gedaan. Uiteindelijk is African Parks in actie gekomen om de 2000 neushoorns te redden van de dreigende ondergang en heeft deze zomer voor een onbekend bedrag het bedrijf van Hume overgenomen, vermoedelijk voor een aanzienlijk lager bedrag dan de gevraagde tien miljoen dollar.

De kosten voor de voorlopige voortzetting van de neushoornfarm zijn enorm. Het verplaatsen van neushoorns is eveneens een zeer dure aangelegenheid. African Parks is niet van plan het fokken te continueren, iets waar Hume zeer succesvol in was. De ngo wil over circa tien jaar de boerderij sluiten, als alle dieren zijn verplaatst.

John Hume bij door hem gefokte jonge neushoorns die door hun moeder in de steek zijn gelaten. Beeld Erik van Zwam

De Zuid-Afrikaanse regering heeft bij monde van minister Barbara Creecy van Natuur ingestemd met de overname van Platinum Rhino en zal meewerken aan het overplaatsen van de neushoorns naar beschermde natuurparken. Probleem daarbij is dat Creecy’s beleid niet toestaat dat neushoorns naar andere landen gaan, en dat lijkt voor een deel van de neushoorns wel de bedoeling van African Parks. Het risico is ook dat de Zuid-Afrikaanse overheid zal proberen veel van Hume’s neushoorns naar het Krugerpark over te plaatsen, omdat het fameuze natuurgebied bijna leeg gestroopt is door de misdaadsyndicaten. In een interview met Trouw zei Hume te vrezen voor dit scenario en dat ‘zijn neushoorns’ dan ook snel het loodje zullen leggen in Kruger.

Hume had de bedoeling als ondernemer de hoorn van neushoorns, die hij fokte, te gaan verkopen om de Chinese markt te overspoelen. Hij heeft zo’n 8000 kilo hoorn in een kluis liggen, die hij oogstte door regelmatig de hoorn van zijn neushoorns af te zagen. Met een afgezaagde hoorn kan een neushoorn gewoon leven; de hoorn groeit vanzelf weer aan. Internationale regelgeving en Zuid-Afrika verbieden hem echter de hoorn te verkopen. Natuurorganisaties als het Wereld Natuur Fonds vrezen dat verkoop er juist voor zorgt dat de vraag alleen maar zal toenemen.