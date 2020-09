18-jarige opgepakt voor steekpartij bij voormalig kantoor Charlie Hebdo

Persbureau AFP meldt dat het om een steekincident gaat. Beeld AFP

Dat melden Franse media die zich baseren op politiebronnen. De verdachte zou eerder dit jaar al zijn opgepakt met een steekwapen. De politie zegt niet naar meer verdachten op zoek te zijn.

Bij de steekpartij raakten twee medewerkers van een mediabedrijf gewond. De onderneming is gevestigd bij het voormalige kantoor van het satirische tijdschrift Charlie Hebdo, dat in 2015 doelwit was van een radicaalislamitische aanslag.

Een ingewijde zei eerder tegen persbureau AFP dat ook een verdacht pakketje is aangetroffen. Daarom is de omgeving afgezet. Twee bronnen bevestigen dat ook een mes is gevonden. Een van de bronnen spreekt over een machete, de ander over een slagersmes.

‘Urgente toestand'

De politie zei aanvankelijk dat vier mensen gewond zijn geraakt bij de aanval, maar een politiefunctionaris vertelde The Associated Press dat er slechts twee gewonden zijn. Zij verkeren in ‘absoluut urgente’ toestand, volgens een politiemedewerker. De politie heeft niets bekend gemaakt over de identiteit van de gewonden.

Bij het kantoor van het satirische blad Charlie Hebdo vielen in 2015 twaalf doden toen moslimextremisten de redactie aanvielen.

Strafproces

Momenteel is een strafproces gaande wegens die dodelijke aanslag op het satirische tijdschrift. Daarin staan 14 mensen, waaronder 3 voortvluchtigen, terecht voor medeplichtigheid bij meerdere aanslagen in Parijs in 2015. De weduwen van de Charlie Hebdo-aanvallers zouden vrijdagmiddag getuigen.

Of het steekincident vrijdag verband houdt met Charlie Hebdo is niet bekend. Tegen een medewerker van het satirische nieuwsblad waren recentelijk nieuwe doodsbedreigingen geuit, nadat het blad voor aanvang van het terrorismeproces weer een afbeelding van de islamitische profeet Mohammed had gepubliceerd – wat verboden is volgens de meeste interpretaties van de islam.

Beeltenissen van de profeet waren in 2011 en 2015 vermoedelijk ook de aanleiding voor moslimterroristen om aanslagen te plegen op de redactie van Charlie Hebdo. Bij een bomaanslag in 2011 raakte niemand gewond. Wel besloot de redactie daarop uit voorzorg naar een anonieme locatie te verhuizen, waar zich uiteindelijk in 2015 de bloedige aanslag voordeed. De leus Je suis Charlie, werd destijds gebruikt als steunbetuiging aan de vrijheid van meningsuiting en aan de slachtoffers van de aanslag.

Meer dan 100 Franse media-organisaties ondertekenden en deelden afgelopen woensdag een brief waarin zij hun solidariteit toonden met Charlie Hebdo, na de nieuwe bedreigingen. De open brief hekelt ‘nieuwe totalitaire ideologieën, die soms claimen geïnspireerd te zijn door religieuze teksten’ en dringt bij Fransen aan Charlie Hebdo te steunen. ‘De vijanden van vrijheid moeten begrijpen dat we allemaal samen hun standvastige tegenstanders zijn, ongeacht onze meningsverschillen of overtuigingen.’