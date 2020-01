‘1 op de 50 huizen in Londen verhuurd voor korte termijn, stadsraad en bewoners zijn het zat’

Het terras van een Airbnb in Londen. Beeld -

Volgens de bezorgde deelgemeenten werkt het hoge verhuurpercentage aan mensen die niet daadwerkelijk in Londen wonen anti-sociaal gedrag en verhoogde criminaliteitscijfers in de hand. Buurtbewoners klagen over komen en gaan van toeristen en in sommige gevallen zelfs over drugshandel en prostitutie in de verhuurde huizen en appartementen.

Door de korte termijn-verhuur zijn er minder huizen beschikbaar voor mensen die in de Britse hoofdstad wonen en vaste woonruimte nodig hebben. Ook worden de prijzen omhoog gedreven.

De gemeenteraad van Westminster city klaagde over een huis dat werd gebruikt als bordeel en een appartementencomplex bij Hyde Park waar meer dan 100 van de 530 units op korte termijn worden verhuurd. Een huis in Marylebone stond op Airbnb aangeprezen als een prima plek voor vijf mensen, maar de politie plukte er tijdens een luid feest 50 man uit.

Steekproef

Groot-Brittannië worstelt momenteel met het hoogste aantal tijdelijk dakloze gezinnen sinds 2010: 56,280 in 2019. “Terwijl bijna één op de vijftig inwoners van Londen geen dak boven het hoofd heeft, is het belachelijk dat mogelijk ook één op de vijftig huizen als korte termijn-verhuurplek wordt gebruikt,” zei Darren Rodwel, die namens de Londense stadsraad over huisvesting gaat.

Airbnb ontkent deze cijfers en zegt dat ze onwaarschijnlijk hoog zijn. Bepaalde panden zijn meerdere keren geteld, aldus de verhuursite, en de Londense stadsraad nam een steekproef in december, een extreem drukke maand die niet representatief is voor de rest van het jaar.

De stadsraad wil desondanks strengere regelgeving, waaronder verplichte registratie van huizen of appartementen die voor korte termijn verhuurd worden, en boetes voor verhuurders die zich niet aan de regels houden.