Wie zijn Baudets mensen in Amsterdam en wat wil hij?

Baudet is zelf ook lijstduwer. Amsterdammers kunnen hem de raad in stemmen

In de zomer van 2016 betoogde Ramautarsing in een interview met Brandpunt dat er een wetenschappelijk bewezen verschil in IQ is tussen volkeren. "Ik had ook graag gezien dat het anders was, dat zwarte mensen hyper­intelligent waren, dat Surinamers het hoogste gemiddelde IQ van de wereld hadden. Maar het is niet zo."



Baudet weigert afstand te nemen van die uitspraken.



Kritiek op Rutte

De derde op de lijst is de jurist Anton van Schijndel (1960), tussen 2005 en 2006 lid van de Tweede Kamer voor de VVD als exponent op de uiterste rechtervleugel. In september 2006 werd hij uit de fractie gezet, na open­lijke kritiek op partijleider Mark Rutte. Met Joost Eerdmans, de latere voorman van Leefbaar Rotterdam, vormde hij daarna de groep Eerdmans-Van Schijndel.



Van Schijndel was in 1997 betrokken bij het Kritisch Europa Forum voor Democratie, een initiatief van de Rotterdamse hoogleraar en SP'er Arjo Klamer tegen de invoering van de euro en Europese Monetaire Unie. Dat Forum spatte uiteen, nadat Klamer Van Schijndel ervan had verdacht zijn manifest te misbruiken voor zijn eigen nationalistische gedachtegoed.



Van Schijndel werd gesteund door Paul Cliteur, promotor van Thierry Baudet en nu een van de lijstduwers van Forum voor Democratie in Amsterdam. Baudet zelf is overigens ook lijstduwer. Vrijdagavond liet hij echter in het Het Parool/De Balie-debat weten niet met voorkeursstemmen in de Amsterdamse gemeenteraad te gaan zitten.



