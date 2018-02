VVD sluit samenwerking met Forum voor Democratie niet uit

Die had bij monde van lijsttrekker Reinier van Dantzig eerder deze maand laten weten - net als PvdA en GroenLinks - vanwege het sluimerende racisme in de partij onderhandelingen met Forum uit te sluiten. Deze week riep hij in een opiniestuk in Het Parool Van der Burg op hetzelfde te doen.



Ramautarsing

Meest in het oog springende voorbeeld van dat racisme waren voor Van Dantzig uitspraken die kandidaatraadslid voor FVD Yernaz Ramautarsing in 2016 deed in een interview met Brandpunt. Daarin zei hij dat er wetenschappelijk bewezen verschil in IQ is tussen volkeren.



Onhandig, zei lijsttreker Annabel Nanninga daarover vrijdag in een interview met De Telegraaf. "Hij was nog niet bij de partij, zei iets op persoonlijke titel en over iets wat hij in een onderzoek gelezen had. Dat vindt op geen enkele manier zijn weerslag in wat Forum doet en wil."



Daarmee is de kous voor Van der Burg af. Hij en Nanninga gingen vrijdagavond met elkaar in debat op AT5.



Isoleren

"Ik beoordeel partijen op uitspraken die leden als partijlid hebben gedaan." Of dat ook betekent dat Van der Burg FVD bij eventuele coalitiebesprekingen zal betrekken liet hij in het midden. Dat hij vindt dat Forum voor Democratie zichzelf isoleert niet.



"Roep en schreeuw niet vanaf de zijkant. Daarmee plaatst u zich buiten het spectrum. Zo speelt Forum voor Democratie nooit een rol van betekenis."



Van der Burg zei wel toe eventuele voorstellen in de gemeenteraad van Nanninga en haar partij net zo te zullen beoordelen als die van andere fracties.