VVD, D66 en PvdA bereiken akkoord in Amstelveen

De drie partijen zijn samen goed voor 20 van de 37 zetels in de Amstelveense gemeenteraad. Het college zal bestaan uit vijf wethouders. De grootste partijen VVD en D66, samen 17 zetels, leveren er allebei twee, de PvdA eentje. Vier daarvan zijn nieuwkomers: alleen huidig VVD-wethouder Herbert Raat blijft zitten.



Voor de PvdA gaat Marijn van Ballegooijen, oud-bestuurder van stadsdeel Zuid, een wethouderspost invullen. Hij wordt verantwoordelijk voor Zorg, Welzijn en Werk & Inkomen.



Middeldure huur

Het akkoord van de partijen draagt de titel 'een zekere en stabiele toekomst voor Amstelveen'. De gemeente staat de komende tijd een aantal grote projecten te wachten, zoals de verbreding van de A9, de aanleg van de Amstelveenlijn en de grootschalige renovatie van het overdekte winkelcentrum Stadshart.



Verder is ook wonen een belangrijk thema in de nieuwe plannen. Zo hebben de drie partijen afgesproken de komende jaren meer middeldure huur- en koopwoningen te bouwen. Minimaal de helft van alle nieuwbouw moet hieruit bestaan. Huurders krijgen daarnaast de mogelijkheid om hun eigen sociale huurwoning te kopen. Het aantal verkochte woningen, belooft het college weer terug te bouwen.



De partijen willen verder dat de gemeentelijke ict op de schop gaat, het openbaar vervoer juist in de wijken beter moet worden en dat Amstelveen goed in gesprek gaat over de uitbreiding van Schiphol.



Burgerbelangen Amstelveen

Het akkoord tussen de partijen is snel beklonken. VVD en D66 zaten eerder vijf weken aan tafel met de lokale partij Burgerbelangen Amstelveen (BBA), maar dat liep vorige week stuk. Aanleiding was de verrassende mededeling van BBA-onderhandelaar Peter Bot - daags na het bereiken van het akkoord - dat hij op advies van zijn artsen moest afhaken als kandidaat-wethouder. Bot was de afgelopen vier jaar ook wethouder voor de BBA.



VVD en D66 moesten daarna op zoek naar een nieuwe partner. Groenlinks, met 5 zetels de nummer drie bij de afgelopen gemeenteverkiezingen, leek de aangewezen partij, maar eiste in ruil voor een akkoord wel een stevige groene inbreng.



