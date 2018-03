Voorzitter BNN kandidaat stadsdeelcommissie Oost

Ik moet heel veel uitleggen. De meeste mensen hebben geen idee

"We hebben echt gestreden om zo veel mogelijk jongeren naar de stembus te krijgen. Dat was een groot succes. Zelfs CNN heeft er aandacht aan besteed. Toen dat achter de rug was, bleef het kriebelen. Ik las dat burgers zich verkiesbaar mogen stellen in het stadsdeel en dacht: dát is het."



Yung Oost

Het bescheiden gewicht van de stadsdeelcommissie is voor hem een voordeel, zegt de kandidaat. "Ik zit voor mijn werk geregeld in Den Haag met politici aan tafel. Ook daarom wil ik mij nog niet aansluiten bij een bestaande partij. Dit kan ik gewoon als burger doen."



Taouss richt zich met zijn lijst Yung Oost natuurlijk op de jongeren in de Watergraafsmeer. Er zijn veel studenten neergestreken. "Het mooie van de Watergraafsmeer is de mix. Gezinnen en studenten, het zijn twee verschillende werelden die goed bij elkaar passen."



Taouss is nu elke dag flyerend in het winkelcentrum te vinden. "Ik moet heel veel uitleggen. Dat er volgende week ook voor het stadsdeel gekozen kan worden en wat die nieuwe commissie wel en niet kan. De meeste mensen hebben geen idee."