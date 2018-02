Voor antihomo-uitspraken veroordeelde Delano Felter terug in politiek

Felter heeft zich aangemeld als kandidaat voor de raadsverkiezingen van maart, ditmaal onder de vlag van de Republikeinse Partij. Ook Jelle Post stelt zich voor de partij verkiesbaar.



Felter kwam in 2010 in problemen toen hij tijdens een verkiezingsdebat verklaarde een hekel te hebben aan homo's. "Als iedereen op mij stemt, sodemieter ik ze er allemaal uit."



Staatsgrepen

De uitspraken werden serieuzer genomen dan wellicht nodig was. Felter bood zich op internet onder meer aan als organisator van staatsgrepen in het buitenland.



Een rechtszaak leidde tot vrijspraak, maar dat vonnis werd in hoger beroep vernietigd. Het gerechtshof nam de zaak in behandeling, ook als voorbereiding op het proces tegen Geert Wilders.



Felter haalde in 2010 197 stemmen. Als gevolg van alle opschudding lag hij twee dagen in coma. Zijn huisarts adviseerde hem daarop alle politieke activiteiten per direct te staken.