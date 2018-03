Van der Burg over kritiek Bolkestein: 'Ik ga echt niet weg'

"Vrienden zeggen hoe ze over je denken, ook als ze het niet me je eens zijn," zegt Van der Burg in een reactie tegenover AT5.



Met 'vrienden' bedoelt Van der Burg 'politieke vrienden' geeft hij vervolgens toe. "Nee, niet in persoonlijke zin."



Hij kan de kritiek, die Bolkestein zaterdag in een interview met de Volkskrant uitte, wel verklaren. "Amsterdam is net wat linkser dan de rest van het land. Hier zie je dat de VVD'ers het liberale element net wat meer naar voren brengen."



Bang om rechtse kiezers te verliezen, die bijvoorbeeld hun heil zoeken bij Forum voor Democratie, heeft de VVD-lijsttrekker niet. "Uitgaande van de peilingen blijven we op zes zetels staan. FvD eet niet van de VVD, want wij blijven constant."



Echt niet weg

Over de uitspraak van Bolkestein dat Van der Burg na de verkiezingen zal opstappen, is hij stellig. "Ik ga echt niet weg. Ik ga na de verkiezingen, namens de VVD, onderhandelen."



"De VVD komt in het college of niet. Als we er niet inkomen krijg je een fanatiek raadslid die het de komende jaren nog mooier gaat maken in Amsterdam."



