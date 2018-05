Twee oud-Kamerleden PvdA stadsdeelvoorzitter in Amsterdam

In Nieuw-West vervangt Emre Ünver de huidige voorzitter van PvdA-huize Achmed Baâdoud. Ünver blijft PvdA-lid, maar zit er namens GroenLinks.



De nieuwe voorzitter van stadsdeel Centrum wordt Mascha ten Bruggencate, nu nog D66-raadslid. Zij zal de komende vier jaar het gezicht zijn van de delicate balans tussen bewoners en bezoekers in de binnenstad en de hoofdpijn die dat soms oplevert.



Ze wordt hierbij geflankeerd door liefst twee GroenLinks bestuurders: Micha Mos en Ilse Griek.



Vacature

In Oost treedt afgezwaaid PvdA-raadslid Maarten Poorter aan als voorzitter, Noord mag zich verheugen op de komst van bestuurder Esther Lagendijk (GroenLinks) als bestuurder, de PvdA verdwijnt uit het bestuur van Noord.



In West blijven alle drie de bestuurders zitten, hoewel D66 de voorzittershamer overdraagt aan GroenLinks.



Er is nog één vacature in de stadsdelen, namelijk in Zuid. Daar moet de PvdA nog een kandidaat leveren, door het vertrek van Marijn van Ballegooijen naar Amstelveen. Rocco Piers gaat er namens GroenLinks in het bestuur, Sebastiaan Capel (D66) blijft stadsdeelvoorzitter.



De oppositie mag geen enkele stadsdeelbestuurder leveren. Dit komt door de nieuwe organisatiestructuur van de bestuurscommissies.



Stadsdeelbestuurders worden niet meer gekozen door de inwoners van het stadsdeel, maar aangewezen door de coalitiepartijen in de Stopera. Hun taak is om het coalitieakkoord uit te voeren op buurtniveau.



De stadsdeelcommissie bestaat wel uit volksvertegenwoordigers, maar die hebben een adviesfunctie en geen macht meer.



