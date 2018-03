Teruglezen: Dit was het grote studentendebat

Harde keuzes

Moorman (PvdA): "Ik ben het eens met de stelling."



Van Dantzig (D66): "Ik vind het goed als je dertig dagen je huis mag verhuren. Vastgoedhufters moeten we aanpakken."



Moorman (PvdA): "Twintig procent van de Amsterdammers mag hun huis verhuren. Dat mag alleen als je een koophuis hebt. Maar ondertussen betalen alle Amsterdammers de prijs."



"Ik vond Airbnb bij de opkomst in 2013 nog sympathiek. Maar ik ben gedraaid. Het effect is zo groot. Huizen worden verdienmodellen."



Van Dantzig (D66): "Ik vind helemaal verbieden een slecht idee. Als je iets belooft moet je het kunnen waarmaken. Een verbod kún je niet waarmaken."



Moorman (PvdA): "Je moet politieke keuzes maken. Nul dagen Airbnb in plaats van dertig is juíst veel makkelijker te handhaven. De kosten van handhaving en reiniging zijn zó groot dat je harde keuzes voor de stad moet maken."



Laurens Ivens (SP) en Eric van der Burg (VVD) komen erbij.



Ivens (SP): "In sommige delen van de stad zijn écht teveel toeristen. Ik wil met name op de plekken waar het echt tot overlast lijdt airbnb verbieden."



Van der Burg: "VVD en D66 hebben een verbod de afgelopen jaren tegengehouden. Ik ben echter ook gedraaid. Ik vind principieel dat je een koopwoning mag verhuren, maar het levert nu téveel problemen op. Nu ben ik het eens met de 30-dagen lijn."



Ivens (SP): "Ik ben heel blij dat we raadsbreed hebben besloten dat Airbnb raadsbreed beperkt is tot 30 dagen."