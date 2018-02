Sylvana Simons wil quotum voor allochtone ambtenaren

In een reeks korte video's gaan lijsttrekkers van onze lokale politieke partijen, onder leiding van politiek verslaggever Ruben Koops, met elkaar in 4 minuten in debat over een stelling rond een van de verkiezingsthema's.



Deze keer kruisen Eric van der Burg (VVD) en Sylvana Simons (Bij1) de degens over de stelling:



Er zijn quota nodig om te zorgen voor meer ambtenaren met een migratieachtergrond binnen de gemeente.



Ook kijken we in deze uitzending van Speed Debates met voormalig stadsdeelbestuurder Fatima Elatik (PvdA) naar de verkiezingscampagne tot nu toe. Ze toont begrip voor de grote populariteit van Denk in sommige buurten van de stad, en heeft een onverwachte voorkeur voor een nieuwe burgemeester.



Meepraten? Graag, dat kan op deze plek.