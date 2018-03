Sylvana Simons wil niet in debat met Annabel Nanninga

Bij1 was een van de acht partijen die donderdagavond 19.30 uur in debat zouden gaan op de Roeterseilandcampus, in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.



Er komen onderwerpen aan bod die studenten aangaan: huisvesting, internationalisering, drukte en toerisme en identiteit.



Simons zou op dat laatste thema in debat gaan met Annabel Nanninga, lijsttrekker van Forum voor Democratie in Amsterdam. Dat weigert ze. De organisatie moest het programma aanpassen, anders zou ze niet komen.



Volgens een zegsvrouw van Bij1 maakt Forum voor Democratie zich schuldig aan 'de normalisering van etnonationalisme'. Bij1 wil het debat daarom niet aangaan.



Kinderachtig

Ronald Ockhuysen, hoofdredacteur van Het Parool, vindt het jammer dat Bij1 niet komt.



Aanpassing van het programma was geen optie. "Doel van het debat is studenten informeren over standpunten van de partijen en hen te motiveren te gaan stemmen. Dan moet iedereen aan het woord kunnen komen."