Speed debate: Een slavernijmuseum, ja of nee?

Tijdens korte discussies onder leiding van onze verslaggevers Michiel Couzy en Ruben Koops gaan politieke partijen met elkaar in debat over actuele thema's die spelen in de verkiezingscampagne.



In deze aflevering botsen 'de meest linkse en de meest knetterrechtse partij' van de raadscampagne, de SP en Forum voor Democratie over de komst van het Slavernijmuseum in Amsterdam, en de vraag of de gemeente hiervoor de portemonnee moet trekken.



En ondernemer Judith Osborn erkent dat ze nog maar weinig meekrijgt van de campagne, omdat die op sociale media niet veel impact heeft. Kijk mee naar de twist tussen Laurens Ivens (SP) en Annabel Nanninga (FvD) en discussieer hier zelf ook mee over het onderwerp van vandaag.



