Samen: verbinding ongeacht achtergrond en leeftijd

Samen

© - Partij Samen

Leus Samen Alle Mensen Eén Nederland

Lijsttrekker Yuen Ng

Spijtoptanten heb je in soorten en maten. In 2002 haalde de Chinese Amsterdammer en sterrenkundige Yuen Keong Ng nog 614 voorkeurstemmen voor de VVD in de gemeenteraad en in 2006 mocht hij namens de liberalen aanschuiven als duoraadslid. Ergens ging het mis: Ng trad na 2012 aan voor 50Plus, voor de Partij van de ­Ouderen en nu dus: Samen.



Als de politiek eenmaal kriebelt is het einde zoek. Samen, dat is: ‘verbinden ongeacht achtergrond en leeftijd’. Dat is: ‘in de stad opgroeien en oud worden in je eigen buurt’. En: ‘de nieuwe buurt­bewoners verwelkomen en de ouderen niet vergeten’.



Samen is ook een beetje boos. Op 50Plus van Henk Krol, die nog zo beloofd had in Amsterdam de concurrentie niet aan te gaan met andere ouderenpartijen. En het dus lekker wel doet.



Een mooie gelegenheid om te verbreden, dat dan weer wel. Samen heeft er, aldus Samen, voor gekozen ‘om zich naast de ouderen, óók te gaan richten op zaken die jongeren uit de buurt raken door de binding tussen de jongere en oudere bewoners te versterken in de buurt’.



Een wat ingewikkelde manier om te zeggen: Samen is er voor iedereen. Er wordt nog hard gewerkt aan een verkiezingsprogramma, maar vragen heeft Samen al wel. Vragen die vragen om ‘passende antwoorden’.



Zoals: ‘Hoe vervoersvriendelijk blijft het ov voor ouderen en mensen met een beperking?’ Of: ‘Kan er meer duurzame verlichting in de gemeenschappelijke trap- en bergruimte gebruikt worden bij huurwoningen?’



Ook mooi: ‘Moeten ouderen van 65+ met hun snorfiets ook de rijbaan op?’ En: ‘Hoe gaan we om met de verborgen armoede in de stad?’



Prachtige vragen.

Nu nog de antwoorden.