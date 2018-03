Rutte waarschuwt voor linkse meerderheid in gemeenteraad

Dat zei de premier, tevens VVD-leider, tijdens een bijeenkomst met partijgenoten in Amsterdam. Rutte was hier om de lokale VVD een hart onder de riem te steken, die in de peilingen is weggezakt naar 4 zetels, het slechtste resultaat in jaren.



Rutte wees de lokale liberalen op het belang van een politieke balans in de hoofdstad tussen de linkse partijen en de VVD, en waarschuwde voor het scenario dat de VVD in de oppositie komt.



Haarvaten

"Dat is een serieus risico in deze stad, en dan worden heel veel mensen heel erg bezorgd. D66 is echt een linkse partij, en ook de PvdA en GroenLinks zijn groot hier. De VVD is hier nota bene uitgevonden in 1948, we zitten in de haarvaten van de stad. Het is dus essentieel dat we in het college van b. en w. komen."