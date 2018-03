Ramautarsing: 'Ik neem zetel niet in'

Opgelucht dat Yernaz afstand nam van zijn uitspraken. Nodeloos te zeggen dat ook ik en de andere kandidaten van FVD het volstrekt oneens zijn met die citaten. Moedig en waardig dat hij politieke verantwoordelijkheid neemt en terugtreedt. Nu op volle kracht vooruit! #fvd #lijst14 — Annabel Nanninga (@ANanninga) March 4, 2018

Omdat de Kiesraad geen wijzigingen meer doorvoert op de lijsten van partijen en de dag van kandidaatstelling bepalend is, komt hij ondanks zijn terugtreden toch op het kiesbiljet te staan. "Ramautarsing blijft gewoon op de lijst staan en is dus verkiesbaar," zei Rob Kalse, hoofd verkiezingen bij gemeente Amsterdam, zaterdag.



Na een eventuele verkiezing kon Ramautarsing dus een raadszetel opeisen, hetgeen hij nu zegt niet te gaan doen. In dat geval zal Anton van Schijndel, de huidige nummer 3 op de lijst van FvD, een plek naar boven schuiven.



Yernaz Ramautarsing trok zich dit weekend terug als kandidaat-raadslid voor Forum voor Democratie, nadat hij in opspraak was geraakt door uitspraken die hij deed in een WhatsAppgroep. Hierin stelde hij onder meer dat de samenleving dommer is geworden door homorechten, omdat homo's volgens hem een hoger IQ hebben en door zich niet voort te planten de samenleving als geheel dommer maken.



In een verklaring op de site van Forum voor Democratie neemt Ramautarsing afstand van deze uitspraken en zegt in het belang van de partij zich terug te trekken als kandidaat-raadslid. Dit zal hij dus pas na zijn eventuele verkiezing moeten bekrachtigen door af te zien van benoeming.



