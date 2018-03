Peiling: GroenLinks ook onder expats de grootste

Uit een door DutchNews.nl gehouden peiling komt GroenLinks nipt als grootste partij uit de bus, kort daarna gevolgd door D66. Dezelfde partijen kwamen ook bij de laatste Amsterdamse peiling als nummer één en twee uit de bus.



Nek-aan-nek

GroenLinks en D66 kunnen op respectievelijk 24 en 23 procent van de stemmen rekenen, de nummer drie VVD moet het met 12 procent doen. Aan de peiling op DutchNews deden ruim 850 mensen mee. Volgens hoofdredacteur Robin Pascoe woont ongeveer de helft van de deelnemers aan de peiling in Amsterdam.



Pascoe heeft geen waterdichte verklaring voor de uitslag van de peiling, maar geeft wel aan dat partijen er meer dan ooit werk van hebben gemaakt om ook anderstaligen met stemrecht in Nederland te bereiken. Een niet geringe groep: alleen al in Amsterdam wonen 89.000 expats met stemrecht.



Woongelegenheid

Ook buiten de top drie van DutchNews zijn de kaarten vergelijkbaar met Amsterdam geschud. Zo daalt de PvdA ook onder expats verder: van 12 procent naar 9 procent van de stemmen. De SP halveert zo'n beetje, van 11 procent naar 5 procent.



Uit de vragenlijst van Dutchnews komt verder naar voren dat de internationale gemeenschap vooral woongelegenheid en integratie belangrijk vindt. De uitwassen van het toerisme zijn een beduidend minder groot thema.



Rock the Vote

In de Marktkantine in West vindt maandagavond Rock the Vote plaats, een door GroenLinks georganiseerd evenement voor Amsterdammers zonder Nederlands paspoort die toch mogen stemmen. Op uitnodiging van de koploper in de peilingen spreken daar ook afgevaardigden van PvdA, VVD, D66 en GroenLinks.



De toegang voor Rock the Vote is gratis.