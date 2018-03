Pas bij electorale schade grijpt Forum voor Democratie in

Controversiële denkbeelden over ras, geaardheid en gender, Ramautarsing (30) grossierde er de afgelopen maanden in.



Vaak had hij de uitspraken al jaren geleden gedaan, toen hij als rechtse activist en aanhanger van Ayn Rand actief was op de Universiteit van Amsterdam.



Maar pas dit jaar riepen ze controverse op vanwege zijn kandidatuur voor de Amsterdamse gemeenteraad.



Dit weekend werd zijn positie onhoudbaar. Vrijdag lekte uit via De Telegraaf dat Ramautarsing in een besloten discussiegroep op Whatsapp heeft beweerd dat de samenleving 'dommer' is geworden door homorechten.