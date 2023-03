Overheid pakt verkiezingen aan: meer controles en meer hertellingen

Beeld ANP

De afgelopen jaren ging het in het buitenland een aantal keer mis bij verkiezingen, omdat populistische kandidaten hun verlies niet accepteerden, maar ten onrechte aan verkiezingsfraude toeschreven. In Amerika zorgden de uitlatingen van ex-president Donald Trump voor veel onrust, maandenlange vertraging en zelfs dodelijke slachtoffers bij de bestorming van het Capitool, en ook in Brazilië werden overheidsgebouwen bestormd door aanhangers van de verslagen president Jair Bolsonaro.

In Nederland lijkt de methode van Bolsonaro en Trump overgewaaid naar Forum voor Democratie: partijleider Thierry Baudet en Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren hebben er al enkele malen op gezinspeeld dat er bij de verkiezingen mogelijk zal worden gefraudeerd door tegenstanders van hun partij. Het is een bijzonder geluid van een partij die vier jaar geleden nog de grote verrassing was bij de Provinciale Statenverkiezingen. Toen haalde FvD 12 Eerste Kamerzetels, en twijfelde niet één partij aan die uitslag.

Uit vrees dat er ook in Nederland onrust ontstaat door geruchten over fraude, hebben de Kiesraad en het ministerie van Binnenlandse Zaken desalniettemin nieuwe procedureregels opgesteld, die vanaf deze verkiezingen voor het eerst gelden. Zo moet het gehele verkiezingsproces, van stemmen tot tellen tot de uitslag, transparanter en betrouwbaarder worden.

Meer hertellingen

Zo is er nu bepaald wanneer er sowieso een hertelling plaats moet vinden: bijvoorbeeld wanneer het aantal getelde stemmen verschilt met het aantal toegelaten kiezers in een stembureau. Ook een significant verschil tussen de stemverhoudingen van het stembureau en het gemeentelijk gemiddelde kan een reden zijn tot hertelling.

Daarnaast krijgen kiezers de mogelijkheid vermoedens van foutieve uitslagen aan te kaarten om een hertelling af te dwingen. Nadat gemeentelijke stembureaus de officiële uitslagen hebben gepubliceerd, is het mogelijk een fout schriftelijk door te geven bij het landelijke centrale stembureau. Bij een goede onderbouwing, bijvoorbeeld wanneer je zeker weet op een kandidaat te hebben gestemd, terwijl er in het stembureau geen stemmen geregistreerd staan, worden gemeentes gevraagd te hertellen.

‘Strategie van een verliezer’

Volgens Carolien van Ham, hoogleraar politicologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen was er ook voor de wijzigingen niets mis met het verkiezingsproces “Het kiessysteem in Nederland staat in de top 10 ter wereld. Er is geen enkele schijn van fraude te bekennen.”

Desondanks is wat de Kiesraad nu doet volgens Van Ham een goede stap. “Het zorgt ervoor dat een twijfelende burger actie kan ondernemen. Het hoort gewoon bij goed bestuur dat je die mogelijkheden geeft.” Of het helpt tegen de uitspraken van Forum? “Dat denk ik niet. Het lijkt meer de strategie van een verliezer. Dan roep je dat het systeem niet eerlijk is, terwijl daar geen grond voor is.”