Nieuw stadsbestuur wacht fikse meevaller van 101 miljoen

Het extraatje, boven op de gebruikelijke vrije ruimte in de begroting, is het resultaat van een operatie waarmee met een stofkam door de boeken is gegaan. Dat zegt wethouder Udo Kock (Financiën, D66) over de vondst van zijn ambtenaren.



Wie de lange lijsten met in onbruik geraakte reserves doorleest, ziet soms oude bekenden voorbijkomen. Zo is er de reserve die ooit is opgericht om de in 2004 afgebrande Sporthal Bredius te vervangen. Die is niet meer nodig want inmiddels staan er woningen op de kavel.



Risico­reserve

Meer tot de verbeelding sprekend is een risico­reserve die schommelingen in de goudprijs moet opvangen voor de Stadsbank van Lening, vanwege de gouden sieraden die daar verpand worden.



Sommige reservepotten zijn al helemaal leeg, maar nooit formeel afgesloten. In tientallen reserves zat nog wel veel geld, maar daar mocht de stad volgens de eigen boekhoud­regels niet veel mee doen. Ook was vaak niet duidelijk wat de gevolgen zouden zijn als de reserves of voorzieningen werden weggehaald.