Moeten we salafistische organisaties subsidiëren?

Onder leiding van politiek verslaggevers Ruben Koops en Michiel Couzy staan elke week twee lijsttrekkers tegenover elkaar, die 4 minuten in debat gaan over een actueel thema dat speelt in de verkiezingscampagne.



Tijdens de derde aflevering debatteren Sofyan Mbarki (PvdA) en Mourad Taimounti van Denk met elkaar over de vraag of salafistische organisaties subsidie zouden moeten ontvangen.



Ook geeft Münire Manisa, lid van de bestuurscommissie in Nieuw-West, na afloop van het debat een verklaring voor de brede steun voor Denk in Nieuw-West. "Ook wat moeilijkere onderwerpen betreft, geeft Denk vaak duidelijk antwoord."



Bekijk het debat hieronder.



Meepraten? Graag, dat kan op deze plek.