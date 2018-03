Moet Amsterdam pas op de plaats maken, of doorgroeien?

Johnas van Lammeren, lijsttrekker van de Partij voor de Dieren, is een buitenbeentje in de raad. Niet alleen omdat hij zich druk maakt over ballonnen, paardenkoetsen en reclamefolders. Ook neemt hij een afwijkend standpunt in over de groei van de stad.



Amsterdam heeft al plannen om 50.000 woningen te bouwen voor 2025, maar dat is de meeste partijen in de gemeenteraad niet ambitieus genoeg. Daar mogen tienduizenden huizen bij.