Meester-oplichter verkiesbaar in Zuidoost

De Amsterdamse rechtbank veroordeelde Knabben in 2016 tot een jaar celstraf wegens zijn aandeel in faillissementsfraude met zogeheten plof-bv's. Via deze bedrijven werd op grote schaal goederen aangeschaft zonder ervoor te betalen. De schade liep op tot 2,5 miljoen euro voor in totaal 300 leveranciers, meldde Het Financieele Dagblad indertijd.



Zorgen over criminaliteit

Nu is Knabben terug en kandidaat voor een zetel in de adviescommissie van stadsdeel Zuidoost. Hij is verkiesbaar in het gebied Gaasperdam-Driemond. "Als lokale partij weten wij als geen ander wat er leeft en willen wij de belangen van de bewoners optimaal kunnen behartigen," schrijft de lijsttrekker in het programma.



Knabben geeft ook aan zich zorgen te maken over de criminaliteit in het stadsdeel en breekt een lans voor ondernemerschap. "Het steeds weer zien en benutten van kansen zegt iets over hoe ondernemend iemand is." En: "Heeft u een vraag over geld of over regels? Forum Zuidoost luistert en fungeert als een daadkrachtige tussenschakel."



Passief kiesrecht

De gemeente laat desgevraagd weten dat de screening van kandidaten voor de verkiezingen een zaak is van de partijen. De rechter heeft de mogelijkheid het passief kiesrecht te ontnemen als onderdeel van een straf, maar dit komt vrijwel nooit voor. Knabben is de enige kandidaat van Forum Zuidoost.



Pieter Knabben reageerde niet op een verzoek om een toelichting.